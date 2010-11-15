واحدهای پدافندغیرنظامی عربستان اطراف مسجدالحرام مستقر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، عبدالرحمان ثقفی فرمانده عملیات پدافند غیر نظامی در مسجد الحرام اظهار داشت: این 9 واحد برای 24 ساعت شبانه روز برای رسیدگی به امور اضطراری به ویژه مراقبت از زائرانی ناتوان یا زائرانی که دچار مشکلات سلامتی جدی هستند درحال آماده باش به سر می‌برند.

ثقفی اظهار داشت: اعضای این واحدها به خوبی تعلیم دیده تا برای رویارویی با هر پیش آمد اضطراری و تخلیه پزشکی به ویژه در اماکن پرازدحام مسجد الحرام چون مطاف و مسعی آماده باشند.

وی افزود: 9 واحد از 650 پرسنل مجهز به 100 آمبولانس و سایر تسهیلات تشکیل شده‌اند.

فهد الشامری از دیگر مقامات پدافند غیرنظامی مسجد الحرام گفت: اعضای این نیرو می‌توانند به زائران کمکهای اولیه ارائه کنند وتنها افرادی که نیازمند درمان بیشتر باشند به بیمارستانها و مراکز بهداشتی منتقل می‌شوند. از این رو این کمکها با سازمانهای مرتبط از جمله نیروهای امنیتی مسجدالحرام و جمعیت حلال احمر انجام می‌شوند.