به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عموعابدینی امروز دوشنبه در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به سابقه راه اندازی کلینیک صنعتی در کشور گفت: برای نهادینه شدن این کلینیک ها در کشور، وزارت صنایع از سال 86 مذاکراتی را با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آغاز کرد.

وی با بیان اینکه این مذاکرات برای ایجاد زیرساختهای لازم جهت راه اندازی این نوع کلینیک ها است، افزود: در حال حاضر فاز اول این پروژه با امضای تفاهم نامه ای میان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و وزارت صنایع آغاز شده است.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شرکت های دانش بنیان، مشاوران، واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را از اعضای این کلینیک نام برد و یادآور شد: به منظور انجام تستهای لازم در این کلینیک ها به زودی شبکه های آزمایشگاهی ایجاد می شود که این شبکه ها شامل قسمت های تحقیقات و توسعه صنایع کوچک و متوسط دانشگاهها خواهد بود.