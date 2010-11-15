به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری ظهر دوشنبه در جمع روسای دانشگاه های استان گفت : کارهای فرهنگی شاخه ای و شعبه ای نیست و با هم بینشی می توان به مسائل فرهنگی استان پرداخت.

وی اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه سراسری کتاب و بهره مندی از تخفیف ویژه جهت تقویت کتابخانه ها و بهره مندی اعضای هیئت علمی و دانشجویان، بهره مندی دانشجویان از بن کارت کتاب در قالب تفاهم نامه مشترک بین دانشگاه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهره مندی اعضای هیئت علمی موفق در عرصه پژوهش، تحقیق و تالیف از بن کارت کتاب بطور رایگان بر اساس سهمیه سالانه و با معرفی رئیس واحد دانشگاهی از جمله محورها است.

وی گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب موضوعی در دانشگاه با همکاری موسسات فرهنگی و هنری، حمایت از کتب و پژوهش های مرتبط با اولویت های فرهنگی و اجتماعی و فرهنگ عمومی ( چاپ و خرید )، چاپ مقالات مرتبط با عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، آموزشی و تربیتی و اقتصادی استان در فصلنامه فرهنگ استان و برگزاری همایش های علمی و پژوهشی مشترک اولین محور پیشنهادی در حوزه پژوهش و ترویج فرهنگ مطاله است.

منتظری، در بخش دوم این پیشنهادها با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر هویت ایرانی اسلامی، گفتمان ها و نشست های علمی را با نقش ایرانیان در فرهنگ و تمدن اسلامی با هدف تقویت هویت ایرانی و اسلامی و روحیه خودباوری در جوانان را متناسب با رشته های تحصیلی دانشگاه ها و رویکرد تعیین کننده دانشگاه ها خواستار شد.

وی افزود: پیشنهاد، سلمان پارسای پارسی، ایرانیان و تحول دانش پزشکی، خاندان جرجانی و تمدن اسلامی، ایرانیان و علوم عقلی ( فلسفه، کلام، منطق، فیزیک )، ایرانیان و تکامل ریاضیات، ایرانیان و نجوم اسلامی، ایرانیان و هنر اسلامی، ایرانیان و معماری اسلامی، ایرانیان و عرفان اسلامی، ایرانیان و آئین کشور داری و گفتمان های فرهنگی و اجتماعی با توجه به نیازها و سئوالات جوانان از دیگر محورهاست.

منتظری افزود: در محور آموزش های فرهنگی هنری، دوره های آموزشی، قصه و ادبیات داستانی، شعر و ادب، نمایشنامه نویسی، فیلم نامه نویسی، بازیگری و کارگردانی، خوشنویسی، هنرهای تجسمی، فیلم و پویانمایی و کارگاه های آموزشی یکروزه با حضور استادان برجسته هر رشته و آموزش و تربیت نیروهای جوان مستعد و متعهد در عرصه های فرهنگی و هنری و طرح شهید آوینی با اندیشه و تفکر بسیجی دانش جویان از این پیشنهادات است.



وی جشنواره و مسابقات فرهنگی و هنری و حضور موثر دانشجویان متعدد در جشنواره های ملی - بین المللی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری دانشجویی را به عنوان چهارمین محور عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، نمایشگاه آثار برتر دانشجویان ، استادان در تالار و مراکز فرهنگی و هنری استان، استفاده از نمایشگاه های فرهنگی و هنری در مراکز دانشگاهی ( فرهنگ لباس در ادیان ابراهیمی – تجسمی – خوشنویسی و عکاسی )، نقد و بررسی فیلم های برجسته با حضور کارگردانان و منتقدان سینمایی در دانشگاه ها و استفاده از توانمندی استادان در همایش های علمی و فرهنگی، داوری جشنواره ها و کارگاه های آموزشی را پنجمین محور این پیشنهاد در بخش برگزاری نمایشگاه های فرهنگی ، هنری و اجتماعی بیان کرد.

منتظری اظهار داشت: امروزه وقت سرمایه گذاری بر روی چشم هاست نه بر روی گوش ها و این پیشنهادات در شرایط سخت و جنگ نرم نابرابر فرهنگی می تواند پیش گفتاری برای تشکیل اتاق فکر در استان باشد.