مجتبی اطمینان در گفتگو با خبرنگار مهر نقش و جایگاه کتاب وکتابخوانی و ضرورت ترویج فرهنگ کتابخوانی کانون های مساجد در بین جوانان را مستلزم راه اندازی وتجهیز کتابخانه های مساجد عنوان کرد.

وی افزود: خانواده ها باید در ایجاد فرهنگ کتاب خوانی وجایگاه واقعی کتاب در بین جوانان تلاش داشته باشند.



وی اشاعه فرهنگ کتابخوانی را نیازمند تلاش مستمر همه دستگاههای فرهنگی دانست و افزود: مسئولان فرهنگی باید بستر افزایش تعداد کتابخانه های عمومی را افزایش دهند تا اقشار مختلف به ویژه جوانان به کتاب دسترسی داشته باشند.



اطمینان همچنین با اشاره به تاثیر کتاب در ارتقاء فرهنگ و دانسته های قشرهای مختلف مردم بر ضرورت آسیب شناسی فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ایجاد بسترهای مناسب برای دسترسی آسان جامعه به ویژه نسل جوان به تازه های کتاب تاکید کرد.



وی خاطر نشان کرد: تمامی دستگاههای اجرایی و فرهنگی اگر در دو بخش سخت افزاری و نرم افزای فرهنگی مجازی کتاب همکاری کنند قطعا گامی موثر در دسترسی به کتابهای جدید برداشته می شود.