استقرار شبانه روزی ماشینهای گشت راهداری در اتوبان تهران - کرج

سیدعلی رضوی ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح اداره کل راه و ترابری استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: چهار خودروی گشت راهداری به صورت شبانه روزی در اتوبان تهران - کرج - قزوین مستقر شده اند که این امر به کاهش مشکلات مربوط به تردد و حمل و نقل در این محور کمک می کند.

وی ادامه داد: پیش از این، خودروهای یادشده به صورت شبانه روزی در مسیر یادشده مستقر نبودند اما تلاش کردیم که استقرار آنها شبانه روزی باشد تا بتوانند مشکلات تردد و حمل و نقل را در مدت زمان کوتاهتری حل کنند.

سه خودروی گشت راهداری در محور کرج - چالوس مستقر شدند

این مسئول بیان کرد: همچنین سه خودروی گشت راهداری در محور کرج - چالوس مستقر شده اند که وجود آنها به افزایش سرعت رسیدگی به مشکلات تردد در این محور کمک می کند.

رضوی ادامه داد: این تعداد خودرو فعلا کافی است و نیازی به افزایش آنها نیست ضمن اینکه در صورت افزایش آنها اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

وی عنوان کرد: در محور اشتهارد و جاده طالقان نیز خودروهای یادشده مستقر شده اند و به خدمات دهی به مسافران می پردازند.

مرکز تلفن بی سیم فعال شد

این مسئول اظهار داشت: همچنین مرکز تلفن بی سیم به شماره های 3500005 و 141 به عنوان مرکز پیام به صورت شبانه روزی به خدمات دهی مشغول هستند و اگر حادثه ای پیش آید، مردم می توانند حادثه را از طریق شماره های یادشده اطلاع دهند.

رضوی اضافه کرد: پروژه های مهمی از جمله تبدیل جاده اصلی مهرشهر - ماهدشت به بزرگراه دنبال می شود ضمن اینکه این مسیر در حال حاضر دو خطه است و قرار است به دنبال اجرای پروژه یادشده، به چهار خطه تبدیل شود.

راه و ترابری البرز متولی نگهداری 1500 کیلومتر راه است

وی یادآور شد: اداره کل راه و ترابری استان البرز متولی نگهداری هزار و 500 کیلومتر راه است و تلاش می کنیم تا این امر به بهترین نحو صورت گیرد تا تردد در جاده های استان با کمترین مشکل انجام شود.

این مسئول افزود: خدمات دهی به جاده محمدشهر وظیفه اداره کل راه و ترابری استان البرز نیست و این امر بر عهده شهرداری مربوطه قرار دارد.