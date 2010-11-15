85 درصد رانندگان از کمربند ایمنی استفاده می کنند

سرهنگ سید همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: لازم است اقدامات و فرهنگسازی کافی انجام شود تا همه رانندگان خودروها از کمربند ایمنی استفاده کنند و به اهمیت این امر به شکل کامل واقف شوند.

وی ادامه داد: آمار استفاده از کمربند ایمنی در استانهای تهران و البرز نسبتا مطلوب است و اگر فرهنگسازی کافی و مطلوب انجام شود، آمار استفاده از کمربند ایمنی به صد در صد نیز خواهد رسید.

آمار استفاده از کمربند در محور کرج - چالوس بالاست

این مسئول عنوان کرد: در برخی از محورهای منطقه از جمله محور کرج - چالوس و آزادراه تهران - کرج و تهران - قم، آمار استفاده از کمربند ایمنی در خودروها بالاتر از متوسط 85 درصدی است و در برخی از موارد به 98 درصد نیز می رسد.

وی اضافه کرد: یکی از دلایل این امر، محسوس بودن خطر در محورهای یادشده است به این معنی که در محورهای یادشده، رانندگان به احتمال بروز خطر و ضرورت استفاده از کمربند ایمنی واقف تر هستند.

آمار استفاده از کمربند در محور اشتهارد به بوئین زهرا پایین است

شریفی یادآور شد: همچنین آمار استفاده از کمربند ایمنی در برخی از محورهای منطقه از جمله محور اشتهارد به بوئین زهرا و محور قدیم کرج - قزوین کمتر است که این امر نیز دلایل مختلفی دارد.

وی افزود: محورهای منتهای به شهرستانهای شهریار و اسلامشهر از دیگر محورهایی است که آمار استفاده از کمربندی ایمنی توسط رانندگان در آنها نیازمند افزایش است.

بستن کمربندی ایمنی صندلی در همه محورها ضرورت دارد

این مسئول یادآور شد: گاهی مواقع رانندگان تصور می کنند که نیازی نیست در مسیرهای کوتاه، کمربند ببندند درحالیکه این تصور غلط است و بستن کمربندی ایمنی صندلی در همه محورها اهمیت دارد و نباید از آن غافل شویم.

وی اضافه کرد: رانندگان از لحظه ای که سوار اتومبیل خود می شوند، باید کمربند ایمنی را ببندند و میزان ضرورت این امر هیچ ربطی به مسافتی که قرار است طی شود، ندارد.

شریفی خاطرنشان کرد: جریمه نبستن کمربند ایمنی چهار هزار تومان است و برای افزایش آمار استفاده از کمربند در خودروها نیازمند ارتقای کمی و کیفی فرهنگسازی هستیم.