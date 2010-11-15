بنیاد فردوسی از صابری تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "رستم و اسفندیار" شب گذشته ویژه هنرمندان و خبرنگاران روی صحنه رفت و در پایان اجرای نمایش بنیاد فردوسی از پری صابری با اهدای لوح یادبود تقدیر کرد. در این اجرا هنرمندانی چون خسرو سینایی، هادی مرزبان، حسین مسافرآستانه، عبدالحسین مختاباد، فرزانه کابلی، منیژه محامدی، نادر رجب‌پور، چیستا یثربی، محمد اسکندری و محمد ساربان حضور داشتند.



همچنین سیدمحمد بهشتی و احمد مسجد جامعی و سفرای کشور‌های هند،‌ سوئد، مکزیک، بنگلادش، ترکیه، رومانی و افغانستان هم از دیگر تماشاگران اجرای یکشنبه 23 آبان‌ماه نمایش "رستم و اسفندیار" بودند. در این نمایش سهیلا پورگرامی دستیار کارگردان و جواد رمضانی مدیر تولید هستند.



در نمایش "رستم و اسفندیار" انوش معظمی در نقش رستم، عامر مسافرآستانه در نقش اسفندیار، پروین هادی‌نیا در نقش سیمرغ، پژمان کاشفی در نقش گشتاسب، محمد احمدی در نقش ستاره‌شناس، الهام دهقانی در نقش کتایون و رخش، سهیلا پورگرامی در نقش رودابه بازی می‌کنند.



این نمایش هر شب ساعت 20 در سالن اصلی تئاترشهر اجرا می‌شود.

