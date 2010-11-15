مهمترین محور هدفمند کردن یارانه ها اعتماد سازی میان مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ کاظم علیزاده در این رابطه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور، اظهار داشت: این طرح یک انقلاب اقتصادی در کشور است که می‌تواند جامعه را به سمت و سوی پیشرفت و شکوفایی ببرد.

وی هدفمند کردن یارانه ها را موجب برقراری عدالت اجتماعی و توزیع سرمایه های ملی به صورت عادلانه دانست و بیان داشت: این طرح، به نوعی جلوی زیاده روی در مصرف و اسراف در جامعه را می گیرد.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به اهمیت طرح تحول اقتصادی و نقش آن در افزایش بهره وری، توسعه و تضمین عدالت اقتصادی، خاطر نشان کرد: دشمنان درونی و بیرونی نظام با هدف سوء استفاده از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به آن دلبسته اند.

سرهنگ علیزاده با تاکید بر هوشیاری مردم در این زمینه، افزود: با هوشیاری، همگرایی و هم پوشانی اجازه نمی دهیم دشمنان توفیقی در این زمینه به دست بیاورند.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع رسانی از ابعاد مختلف این طرح تاکید کرد و بیان داشت: مهمترین و اصلی ترین محور در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها اعتماد سازی است و مسئولان باید تلاش کنند اعتماد مردم را در این راستا جلب کنند.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان به برخی تدابیر نیروی انتظامی در هنگام اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و یادآور شد: این فرماندهی با تدابیر و تمهیدات لازم با افرادی که به نوعی قصد اخلال در اجرای این طرح را دارند برابر قانون برخورد خواهد کرد.

سرهنگ علیزاده با بیان اینکه امنیت، زیرساخت تحقق عدالت در جامعه است، خاطرنشان کرد: اگر امنیت، در جامعه ای وجود نداشته باشد، امکان برقراری عدالت نیز وجود نخواهد داشت.