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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۳۳

جشنواره فیلم کوتاه/

داوران بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کوتاه معرفی شدند

داوران بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کوتاه معرفی شدند

داوران بخش سینمای بین‌الملل بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دنی شکتر از آمریکا، رودریگز از کوبا، احمد عاطف از مصر، هانس یوآخیم اشلیگل ازآلمان، وین کلست جین از استرالیا، شهریار بحرانی و محمدرضا عباسیان ازایران آثار راه یافته بخش بین الملل جشنواره را داوری خواهند کرد.

بخش‌های مسابقه سینمای ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران هم  در این دوره میزبان آثار فیلمسازان 44 شهراست. 86 فیلم در بخش بین‌الملل رقابت دارند از کشورهای آمریکا، اکراین، هلند، اسپانیا، مکزیک، ژاپن، آلمان،فرانسه، ونزوئلا، کوبا، استونی، تایوان، کرواسی، استرالیا، اسکاتلند، بلژیک، رومانی، کانادا، لهستان، بلغارستان، هندوستان، چین، دانمارک، انگلستان، برزیل، ایتالیا، لتونی، آرژانتین، نروژ، جورجیا، سوئد، یونان در بخش مسابقه سینمای بین‌الملل جشنواره حضور دارند، 14 فیلم از ایران نیز در بخش مسابقه سینمای بین‌الملل جشنواره حضور دارند.

شایان ذکر است جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از 28 آبان تا 3 آذر در تهران (مجموعه سینمای فلسطین، خانه هنرمندان و موسسه فرهنگی هنری صبا) و هشت منطقه فرهنگی کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 1192375

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