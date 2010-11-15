دکتر محمد خاکپور دکترای کایروپراکتیک از آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چسب های "کنزیو" که مورد استفاده ورزشکاران تیم های مختلف ایران قرار می گیر گفت: متاسفانه کلیه چسب های موجود در ایران غیر استاندارد و بدون کیفیت است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: کنزیو برای جلوگیری از صدمات ماهیچه ای و یا بهبود صدمات ماهیچه ای است. اما چسب های موجود در بازار به هیچ عنوان کارایی لازم را ندارد. کنزیو ژاپنی است و مارک های دیگر که در ایران وجود دارد کاملا بدون استفاده می باشد. البته نحوه استفاده این چسب ها نیز اشتباه و غیر اصولی است. محل آسیب دیدگی، مقدار کشش چسب و طول چسب باید مورد توجه قرار گیرد.

این متخصص افزود: در هر حال نه چسب ها کنزیو هستند و نه نوع استفاده آنها درست و تاثیر گذار است. به اعتقاد من این چسب ها از لحاظ زیبایی برای بیننده تلویزیونی شاید کمی جذاب باشد اما آنچه مسلم است فایده ای برای ورزشکار ندارد.

خاکپور خاطرنشان کرد: سیزدهم مهرماه نامه ای به ریاست محترم فدراسیون پزشکی ورزشی نوشتم و ایشان را از کیفیت چسب ها و استفاده ناصحیح آن مطلع نمودم. به عنوان یک پزشک وظیفه خود دانستم به این ترتیب کمکی به جامعه ورزشی و حتی مردم خوب کشورم کرده باشم .

عضو انجمن کایروپراکتیک ایران در پاسخ به اینکه استفاده چسب ها باید چگونه باشد گفت: شرکت کنزیو دوره های دو ماهه ای را برگزار می کند و هر پزشک یا فیزیوتراپی که بتواند کلاس ها را با موفقیت پشت سر بگذراند مجوز استفاده از آن را دریافت می کند که بنده فکر نمی کنم از ایران کسی تا به حال در این کلاس ها شرکت کرده باشد.

عضو انجمن کنزیو تیپ آمریکا در پایان خاطرنشان کرد: در تیم های باشگاه ما شما اثری از تیم پزشکی نمی بینید و تا آنجائیکه من مطلع هستم یک فیزیوتراپ وظیفه همه امور را بر عهده دارد. درست برخلاف تمامی لیگ های معتبر و حتی نیمه معتبر دنیا که دارای تیم پزشکی هستند.