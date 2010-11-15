به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی ویژه سیزدهمین سالگرد تاسیس شبکه جهانی سحر که 25 آبان ماه است، ظهر امروز 24 آبان ماه با حضور مهدی مجتهد، مدیر شبکه سحر، مدیر روابط عمومی و خبرنگاران در ساختمان شبکه سحر برگزار شد.

مهدی مجتهد در این نشست گفت: در حال حاضر در دوره‌ توسعه رسانه‌ها به لحاظ کمی و کیفی هستیم . سرعت رشد در رسانه‌های غیر فارسی به خاطر ماهواره‌های جدید خیلی سریعتر است. در واقع تنوع و تعدد این رسانه‌ها زیاد شده و آن هم به خاطر رقابت برای جذب مخاطبان است. شبکه سحر به عنوان نماینده‌ای از رسانه جمهوری اسلامی ایران سعی دارد حرف جدی برای مخاطبان بزند.

وی در ادامه افزود: در این سال‌ها دوستان در معاونت برون مرزی تلاش کردند گام‌های خوبی بردارند. شبکه سحر از زمان جنگ تحمیلی فعالیت و برنامه‌های متنوع برای مخاطب داشته است، اما از سال 1376 عنوان شبکه سحر را از آن خود کرد. در حال حاضر این شبکه به شش زبان بوسنیایی، اردو، آذری، کردی، انگلیسی و فرانسه برنامه پخش می‌کند. من هم که از سال گذشته به مدیریت این شبکه منصوب شدم تلاش کردم با توجه به امکانات سازمان صدا و سیما به توسعه کمی و کیفی کمک کنم .

مدیر شبکه سحر با اشاره به افزایش زمان برنامه‌های شبکه سحر گفت: از سال گذشته زمان پخش برنامه‌های این شبکه دو برابر شده است. قبلاً ما 19 ساعت پخش داشتیم، اما در حال حاضر دو کانال یک و دو شبکه سحر 38 ساعت پخش دارد. با افزایش زمان تلاش کردیم برنامه‌ها در زمینه‌های کودک، خانواده، فیلم و سریال و ... متنوع‌تر شود. توسعه برنامه‌های اجتماعی جزو اولویت‌های جدی ما در شبکه است.

مجتهد خاطرنشان ساخت: سعی می‌کنیم برنامه‌ها بومی‌تر باشد تا با مخاطبان بیشتر ارتباط برقرار کند. در زمینه دوبله و زیرنویس 96 درصد افزایش داشتیم. در مجموع تولیدات شبکه افزایش یافته است. همچنین از تولیدات مراکز استان‌ها نسبت به گذشته بیشتر بهره می‌بریم. تولیدات دفاتر خارج از کشور هم افزایش یافته است. در گذشته گروه فیلم و سریال شبکه سحر مستقل نبوده، اما مدتی است فعال شده و آقای علی برزی مدیریت این گروه را بر عهده دارد.

وی با اشاره به ساخت فیلم سینمایی "عروسک و یلدا" با موضوع جانبازان شیمیایی گفت: این فیلم سینمایی به تهیه‌کنندگی منصور سهراب‌پور و کارگردانی محمدحسین لطیفی به زودی تهیه می‌شود. فیلم سینمایی "پرورشگاه بهشت" با موضوع کودکان غزه تهیه می‌کنیم. برای کارگردانی این اثر با محمدعلی طالبی در حال مذاکره هستیم. این فیلم هم تا یک ماه آینده کلید می‌خورد. فیلمنامه "ابر و آفتاب" هم درباره شیخ طوسی است که به زودی تهیه می‌کنیم. زندگی مصئب بن عمیر هم با عنوان "پرچمدار عشق" در مرحله بازنویسی فیلمنامه است. او از یاران حضرت رسول (ص) بوده است.

مخاطبان شبکه سحر به حدی زیاد است که گاهی شبکه‌های محلی خارجی در مقاطعی برنامه‌هایشان را قطع می‌کنند و برنامه‌های شبکه سحر را پخش می‌کنند

مدیر شبکه سحر درباره انیمیشن "آخرین فرستاده" گفت: این انیمیشن در 50 قسمت تهیه می‌شود و تاکنون 150 دقیقه آن تولید شده و تا پایان سال آینده آماده پخش می‌شود. این انیمیشن روایتی از زندگی سلمان فارسی است. سری جدید "کودک و اشغالگر" آماده شده و به زودی پخش می‌شود. مستند "یاران ماندلا" به کارگردانی حمید کوهپایه در حال تدوین است. مستند شیخ صیام هم تهیه می‌شود. مستند "جنایت در سایه" هم با موضوع جانبازان شیمیایی به کارگردانی بهروز نورانی تهیه می‌شود. علی سلیمانی هم برنامه با محوریت نقد و تحلیل فیلم‌های غرب تهیه می‌کند.

مجتهد با تاکید بر اینکه شبکه سحر تلاش می‌کند برنامه‌ها برای مخاطبان قابل درک و فهم باشد، گفت: سعی می‌کنیم مخاطبان با برنامه‌های شبکه ارتباط عمیقی پیدا کنند. نکته جالب این است که مخاطبان شبکه سحر به حدی زیاد است که گاهی شبکه‌های محلی خارجی در مقاطعی برنامه‌هایشان را قطع می‌کنند و برنامه‌های شبکه سحر را پخش می‌کنند تا مخاطب خود را از دست ندهند. همچنین فیلم و سریال‌های ایرانی مورد توجه مخاطبان قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در نظرسنجی سال 87 سیمای کردی بالای 50 درصد بیننده داشت و 26 درصد اعلام کرده بودند که علاقمند به دیدن شبکه سحر هستند، اما ماهواره ندارند. اخیراً نظرسنجی دیگری نشان داده که میان 30 شبکه کردی شبکه سحر رتبه پنجم را دارد. 93 مردم رضایت‌شان از این شبکه زیاد و خیلی زیاد بوده است. خیلی از رسانه‌ها از وجود برنامه‌های پربننده شبکه سحر ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین نشان دادن نماز جمعه‌های اردبیل با استقبال مخاطبان رو به رو شده است.

مدیر شبکه سحر با اشاره به میزگرد و مسابقه گفت: میزگردهای متنوعی تهیه و پخش می‌شود. مسابقه "160 امتیاز" هم نوروز امسال روی آنتن می‌رود. میزگردهایی با موضوع خانواده را توسعه داده‌ایم.

مجتهد درباره اینکه آیا سریال "مختارنامه" هم به زبان‌های مختلف دوبله می‌کنید، توضیح داد: بله، این کار هم جوز برنامه‌های ما قرار دارد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا قصد دارید آثار نمایشی درباره چهره‌ای فرهیخته معاصر تهیه و پخش کنید، توضیح داد: با توجه به اینکه شبکه‌های داخلی آثاری به این ترتیب دارند، سعی می‌کنیم این آثار را دوبله و پخش کنیم مثل سریال "روزگار قریب" یا مستندهای شبکه‌های داخلی را استفاده می‌کنیم. سال گذشته هم مستندی با نام "ایران دیاری برای تمام فصول" را پخش کردیم که با استقبال مخاطبان رو به رو شد و از شبکه اول هم روی آنتن رفت.

مدیر شبکه سحر در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه استفاده از کارگردانان صاحب نام برای تولیدات نمایشی تا چه حد در اولویت برنامه‌هایتان قرار دارد، گفت: سعی می‌کنیم از کارگردانان توانمند بهره ببریم، به همین دلیل برای ساخت فیلم‌های سینمایی در حال مذاکره با کارگردانان صاحب نام هستیم.

شیدا اسلامی، مدیر روابط عمومی شبکه سحر در پایان این نشست گفت: 85 درصد برنامه‌های این شبکه تولیدی و 15 درصد تامینی است.