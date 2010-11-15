  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۵۳

انگلیسی ها از فیفا خواسته اند حق میزبانی جام جهانی 2018 را از آنها نگیرد

انگلیسی ها از فیفا خواسته اند حق میزبانی جام جهانی 2018 را از آنها نگیرد

تیم پیشنهاددهنده میزبانی جام جهانی 2018 با ارسال نامه ای به فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، خواسته حق میزبانی انگلستان برای میزبانی رقابت ها را به دلیل مسائلی که رسانه های بریتانیایی از آن پرده برداشته اند، نادیده نگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش تر روزنامه "ساندی تایمز" اعلام کرده بود که انگلیسی ها برای گرفتن میزبانی جام جهانی 2018 اقدام به خریدن رای اعضای کمیته اجرایی کرده اند.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، تحقیقات نشان داد که دیگر میزبانانان جام جهانی 2018 که اسپانیا و پرتغال به طور مشترک هستند با قطر، نامزد میزبانی جام جهانی  2022، ساخت و پاخت کرده اند که این امر می تواند در سرنوشت میزبانی این کشورها تاثیرگذار باشد.

انگلیسی ها نامه ای دو صفحه ای به فیفا نوشته اند که بخشی از آن در زیر می آید:

"امیدواریم به درخواست میزبانی انگلیسی ها به دلیل اقداماتی که رسانه های انگلیسی انجام داده اند، با نگاهی بدبینانه نگریسته نشود. امیدواریم قدردان این باشید که ما رسانه های خود را محدود نمی کنیم. انگلستان تحت هر شرایطی روی پیشنهاد خود می ایستد. میلیون ها هوادار انگلیسی علاقمندند تا جام جهانی را در کشورشان ببینند.
 

کد مطلب 1192382

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها