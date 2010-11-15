انگلیسی ها از فیفا خواسته اند حق میزبانی جام جهانی 2018 را از آنها نگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش تر روزنامه "ساندی تایمز" اعلام کرده بود که انگلیسی ها برای گرفتن میزبانی جام جهانی 2018 اقدام به خریدن رای اعضای کمیته اجرایی کرده اند.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، تحقیقات نشان داد که دیگر میزبانانان جام جهانی 2018 که اسپانیا و پرتغال به طور مشترک هستند با قطر، نامزد میزبانی جام جهانی 2022، ساخت و پاخت کرده اند که این امر می تواند در سرنوشت میزبانی این کشورها تاثیرگذار باشد.

انگلیسی ها نامه ای دو صفحه ای به فیفا نوشته اند که بخشی از آن در زیر می آید:

"امیدواریم به درخواست میزبانی انگلیسی ها به دلیل اقداماتی که رسانه های انگلیسی انجام داده اند، با نگاهی بدبینانه نگریسته نشود. امیدواریم قدردان این باشید که ما رسانه های خود را محدود نمی کنیم. انگلستان تحت هر شرایطی روی پیشنهاد خود می ایستد. میلیون ها هوادار انگلیسی علاقمندند تا جام جهانی را در کشورشان ببینند.

