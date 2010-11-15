افزایش بصیرت سلاحی در برابر جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام احد آزادیخواه پیش از ظهر دوشنبه در مراسم معارفه رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بهار افزود: به مدد حضور جوانان در عرصه، دشمنان در هر اقدامی همواره نا امید و مأیوس شده اند.

وی جایگاه سازمان تبلیغات اسلامی را در زمینه فعالیت های دینی ویژه و برجسته عنوان کرد و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی نهادی برخواسته از انقلاب اسلامی است که با تعامل و انسجام در راستای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی چه در بعد دولتی و چه در بعد حاکمیتی قدم برمی دارد.

حجت الاسلام آزادیخواه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر افزایش بصیرت و آگاهی، به جایگاه ولایت فقیه و ولایت پذیری در جامعه اشاره کرد و یادآور شد: دشمنان اسلام به این واقعیت پی برده اند که با وجود ولایت فقیه و مرجعیت شیعه نمی توانند به انقلاب اسلامی ضربه بزنند.

امام جمعه بهار نیز در این مراسم با قدردانی از سازمان تبلیغات اسلامی، از این نهاد به عنوان پرچم دار حرکت در مسیر بصیرت نام برد و گفت: ائمه جمعه و روحانیان این شهرستان آمادگی خود را در زمینه همکاری با اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان اعلام می کنند.

در این مراسم حجت الاسلام حسینعلی قمری نیا به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی معرفی و از خدمات علی اصغر زارعی رئیس سابق این اداره قدردانی شد.