به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنگره که با هدف به روز رسانی اطلاعات این حوزه و ایجاد ارتباط میان کارشناسان پزشکی هسته‌ای سراسر دنیا برپا شده بود، جمهوری اسلامی ایران با ارائه 52 مقاله ‌در میان 85 کشور شرکت کننده، رتبه اول را در ارائه مقالات کسب کرد.

همچنین پژوهشگران داروسازی هسته‌ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان با ارائه 11 مقاله در این کنگره به عنوان مهمترین مرکز تولید علم داروسازی هسته‌ای کشور و غرب آسیا مورد توجه قرار گرفتند. از 11 مقاله ارائه شده پژوهشگاه، 2 سخنرانی و 5 پوستر حاصل تلاش پژوهشگران آزمایشگاه تازه تاسیس تحقیق و توسعه رادیوداروهای پژوهشگاه بود.

کشورهای چین،‌ هند و آفریقای جنوبی به ترتیب پس از جمهوری اسلامی ایران در ردیف دوم تا چهارم قرار گرفتند.

بسیاری از مقالات ارائه شده توسط دانشگاههای کشور بر اساس همکاری‌های علمی با پژوهشگاه در زمینه مطالعات بالینی رادیوداروهای نوین طرح ملی تولید رادیوداروها انجام و ارائه شده‌اند.

فدراسیون جهانی پزشکی هسته‌ای و بیولوژی در سال 1970 ایجاد شد و از سال 1974 تاکنون هر چهار سال یک بار کنگره جهانی این حوزه را در یکی از کشورهای جهان برگزار کرده است. کنگره جهانی سال 2010 که در دو سطح جداگانه برای متخصصین و تکنولوژیست‌ها برگزار شد، از نظر تنوع کشورهای شرکت کننده و حضور دانشمندان و صاحبنظران جهان در عرصه داروسازی هسته‌ای و پزشکی هسته‌ای کم سابقه بود.

به گزارش مهر، پزشکی هسته‌ای کشور پس از تحریم ناجوانمردانه و غیرانسانی غرب در سال 86 به همت دانشمندان و پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای به خودکفایی رسید و از آن زمان تاکنون کلیه نیازهای کشور در زمینه رادیو ایزوتوپ‌ها و رادیوداروها را برآورده می‌سازد.

دهمین کنگره فدراسیون جهانی پزشکی هسته‌ای و بیولوژی از 18 تا 23 سپتامبر در کیپ تاون آفریقای جنوبی برگزار شد.