رامسفلد: آمريكاممكن است براي انتخابات نيروي بيشتري به عراق بفرستد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبر گزاري فرانسه، دونالد رامسفلد وزيردفاع آمريكا كه براي انجام يك ديدار اعلام نشده ازواشنگتن عازم يك ناوهواپيمابر آمريكايي در خليج فارس شد ، قرار است با وزراي دفاع هيجده كشور كه بيشتر آنان در عراق و افغانستان نيرو دارند وضعيت عراق را مورد بررسي قرار دهد .



وزير دفاع آمريكا درهواپيمايي كه از واشنگتن به پرواز در آمد گفت : آمريكا در صدد است كشورهايي را پيدا كند كه براي حفاظت از هيئت سازمان ملل كه قرار است انتخابات عراق را سازماندهي كنند نيرو فراهم كنند .



رامسفلد دراين باره كه آيا آمريكا به عراق نيروي بيشتري خواهد فرستاد يا نه ، با توجه به اينكه اين اقدام را در افغانستان انجام داد بااشاره به فرماندهان ارشد آمريكايي مسئول عراق گفت : ژنرال جان ابي زيد و ژنرال جرج كاسي مشغول بررسي اين كار هستند .



وزير دفاع آمريكا خاطر نشان كرد : در حدود يكصد و چهل هزارتن از نيروهاي امنيتي عراق بايد تا انتخابات ژانويه آموزش ببينند و تجهيز شوند .



وي افزود : نيروهاي امنيتي عراق تااين زمان رشد خوبي داشتند . ممكن است تاانتخابات ، ما بيشتر يا كمتراز چهل هزار نيروي مجهز و آموزش ديده عراقي داشته باشيم كه چيز بسيار خوبي است . نيروهاي بيشتر نيز تا انتخابات فراهم خواهد شد .





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