به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبر گزاري فرانسه، دونالد رامسفلد وزيردفاع آمريكا كه براي انجام يك ديدار اعلام نشده ازواشنگتن عازم يك ناوهواپيمابر آمريكايي در خليج فارس شد ، قرار است با وزراي دفاع هيجده كشور كه بيشتر آنان در عراق و افغانستان نيرو دارند وضعيت عراق را مورد بررسي قرار دهد .
وزير دفاع آمريكا درهواپيمايي كه از واشنگتن به پرواز در آمد گفت : آمريكا در صدد است كشورهايي را پيدا كند كه براي حفاظت از هيئت سازمان ملل كه قرار است انتخابات عراق را سازماندهي كنند نيرو فراهم كنند .
رامسفلد دراين باره كه آيا آمريكا به عراق نيروي بيشتري خواهد فرستاد يا نه ، با توجه به اينكه اين اقدام را در افغانستان انجام داد بااشاره به فرماندهان ارشد آمريكايي مسئول عراق گفت : ژنرال جان ابي زيد و ژنرال جرج كاسي مشغول بررسي اين كار هستند .
وزير دفاع آمريكا خاطر نشان كرد : در حدود يكصد و چهل هزارتن از نيروهاي امنيتي عراق بايد تا انتخابات ژانويه آموزش ببينند و تجهيز شوند .
وي افزود : نيروهاي امنيتي عراق تااين زمان رشد خوبي داشتند . ممكن است تاانتخابات ، ما بيشتر يا كمتراز چهل هزار نيروي مجهز و آموزش ديده عراقي داشته باشيم كه چيز بسيار خوبي است . نيروهاي بيشتر نيز تا انتخابات فراهم خواهد شد .
در صورت اعلام فرماندهان جنگ و افزايش تهديدات؛
رامسفلد: آمريكاممكن است براي انتخابات نيروي بيشتري به عراق بفرستد
وزيردفاع آمريكا امروز اعلام كرد : اگر فرماندهان آمريكايي تصميم بگيرند كه به نيروي بيشتر ي نياز دارند آمريكا ممكن است براي حفاظت از انتخابات ژانويه در مقابل خشونت شورشيان نيروي بيشتري به عراق اعزام كند .
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