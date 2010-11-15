مماشات در برخورد با افراد سودجو جایز نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال منکرسی ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که با حضور جمعی از مسئولان کمیسیون مبارزه با قاچاق استان ایلام برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری چنین جلساتی که منجر به هم اندیشی و ارائه راهکار برای مبارزه گسترده تر با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز می شود، باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد.

وی بیان کرد : در این جلسات باید با قاطعیت به بررسی موضوع پرداخت تا مجال و زمینه ای برای سودجویی و منفعت طلبی عده ای فراهم نگردد.

منکرسی با تاکید بر مبارزه جدی با کسانیکه نقش اساسی در ورود کالای قاچاق به کشور را دارند، گفت: ما مسئولان وظیفه داریم که نهایت اهتمام و کوشش خود را برای جلوگیری از صدمه دیدن کارگاه های تولیدی بکار گیریم و افراد تاثیرگذار در بحث قاچاق را به سزای اعمال ننگین خود برسانیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه مماشات و کوتاهی در برخورد با افراد سودجو و مخل کنندگان نظم و امنیت ، پذیرفتنی نیست خاطر نشان کرد: وقتی قانون موضوع برخورد با قاچاقچیان در مراجع قانون گذار به تصویب رسیده مماشات و کوتاهی در این زمینه جایز نیست.

منکرسی با اشاره به شکل گیری تجارت چمدانی در استان اظهار داشت: این تجارت در استان بر اساس ضرورت شکل گرفته تا افراد در مرز نیاز محدود خود را تامین کنند و یک رونق در مرزها شکل بگیرد نه اینکه این کار بصورت حجمی و کلان صورت گیرد که به اقتصاد و اشتغالزایی استان ضربه وارد کند.

رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمانشاه با اشاره به دسیسه ها و توطئه های کشورهای استعمارگر علیه کشورهای مستقل خاطر نشان کرد: کشورهای استعمارگر همواره به دنبال کسب منافع نامشروع برای خودشان هستند و در این مسیر به انواع توطئه ها و دسیسه ها جهت منحرف نمودن جوانان دیگر کشورها متوسل می شوند.

باید با آگاهی دادن به جوانان مانع پیشبرد و اجرایی شدن برنامه های شوم دشمنان شویم

وی ورود قاچاق و مشروبات الکلی، مواد مخدر و اسلحه را جز برنامه های دشمنان برای دور کردن جوانان از رسیدن به قله های پیشرفت و بالندگی ایران اسلامی عنوان کرد و گفت: دشمنان با ترویج فیلم های مستهجن ، ماهواره و گسترش مواد مخدر قصد دارند تا جوانان کشور را از پرداختن به علم، تحقیق و پژوهش بازدارند، زیرا هر کشوری که از علم و دانش جدا شود زمینه برای ورود دشمنان و به یغما بردن منافع آن کشور راحت و آسان میسر خواهد شد.

منکرسی، حریت، آزادگی و سرافرازی امروز ایران اسلامی را خاری در چشمان دشمنان عنوان کرد و گفت: آینده جهان به لحاظ مکتب رهایی بخش دین اسلام که در ایران حکفرماست متاثر از ایران اسلامی خواهد بود بنابراین دشمنان نهایت تلاش خود را برای ضربه زدن به کشور بکار گرفته اند.

وی تصریح کرد: باید با آگاهی دادن به جوانان ، مانع پیشبرد و اجرایی شدن برنامه های شوم دشمنان در کشور گردیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه اراده امروز مسئولین کشور در جهت سلامت جامعه می باشد،خاطر نشان کرد: در مقابل توطئه های دشمنان باید ید واحد باشیم تا زمینه مساعد و مناسب برای پیشیبرد برنامه ها و اهداف کشور جهت بالندگی و پیشرفت روزافزون کشور و رسیدن جوانان به قله های علم و افتخار فراهم شود.