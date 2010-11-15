پنجمین مدال کاروان ورزشی ایران به دست آمد/ مرتضی رضاییان نقره گرفت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در سومین روز از رقابت های وزنه برداری شانزدهمین دوره بازی های آسیایی “گوانگجو ۲۰۱۰″ وزنه برداران دسته ۶۹ کیلوگرم به مصاف هم رفتند که در گروه A این دسته مرتضی رضاییان و سید مهدی پانزوان، دو ملی پوش با تجربه کشورمان به مصاف ۶ وزنه بردار از کشورهای کره جنوبی، کره شمالی، ازبکستان (۲ وزنه بردار)، هند (۲ وزنه بردار) رفتند که در پایان موفق به کسب نقره این دوره از رقابت ها شدند.

بر اساس این گزارش، سید مهدی پانزوان دارنده دو مدال نقره و برنز بازی های آسیایی در رقابت امروز و درحرکت یکضرب توانست پس از مهار وزنه ۱۴۳ کیلوگرمی ، وزنه ۱۴۷ کیلوگرمی را نیز براحتی بالای سر ببرد اما در جدال با وزنه ۱۴۹ کیلوگرم ناکام ماند تا با ثبت وزنه ۱۴۷ کیلوگرمی کار خود را در این حرکت به اتمام برساند. وی در دو ضرب حرکت اول خود را با وزنه ۱۷۳ کیلوگرم شروع کرد و قدرتمندانه این وزنه را بالای سر برد اما در ادامه نتوانست وزنه ۱۷۶ کیلوگرمی را دومین و سومین حرکت مهار کند و با مجموع ۳۲۰ کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار گرفت.



مرتضی رضاییان دیگر وزنه بردار کشورمان نیز همچون پانزوان در یکضرب وزنه های ۱۴۳ و ۱۴۷ کیلوگرمی را بالای سر برد اما موفق به مهار وزنه ۱۵۰ کیلوگرمی نشد. وی در دوضرب در اولین حرکت نتوانست وزنه ۱۷۳ کیلوگرمی را بالای سر ببرد اما در دومین حرکت با تلاش فراوان موفق به مهار این وزنه شد و در سومین حرکت نیز وزنه ۱۷۷ کیلوگرمی را بالای سر برد. وی با مجموع ۳۲۴ کیلوگرم در جایگاه دوم جدول این دسته قرار گرفت و مدال نقره را از آن خود کرد.



در این دسته وون جیونگسیک از کره توانست مدال طلا را با مجموع ۳۲۴ کیلوگرم و با اختلاف وزن نسبت به ملی پوش کشورمان بر گردن آویزد.



تاماش آیان رئیس فدراسیون جهانی، علی مرادی دبیر کل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا نیز در سالن حضور داشتند.