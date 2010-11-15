به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، آمریکا در نشست هفته آینده سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در لیسبون پرتغال طرحی را ارائه می کند که به موجب این طرح در یک دوره چهارساله به جنگ افغانستان پایان داده شده و همین امر موجب تسهیل خروج نظامیان خارجی از این کشور می شود.

به گفته یک مقام آگاه از این طرح، طرحی که آمریکا برای پایان جنگ افغانستان ارائه می کند شباهت زیادی به طرحی دارد که برای پایان جنگ در عراق و انتقال امور امنیتی به نیروهای بومی عراقی دارد.

در همین رابطه یک مقام کاخ سفید که خواست نامش فاش نشود در مورد طرح مورد نظر واشنگتن برای افغانستان گفت : مدل عراق می تواند الگوی مناسبی برای انتقال قدرت در افغانستان باشد. اما این کار نیازمند ساختن نیروی امنیتی قدرتمند برای افغانستان است.

این در حالی است که در روزهای گذشته اعلام شد آمریکا در نظر دارد تعداد 30 هزار نفر به نیروهای امنیتی بومی افغانستان ظرف شش ماه اضافه کند.

طرح چهارساله آمریکا برای پایان جنگ افغانستان در حالی به اطلاع همپیمانان آمریکا خواهد رسید که این کشور از سال آینده کار خروج از افغانستان را اغاز می کند.

در همین رابطه دیروز یکشنه "ریچارد هالبروک" فرستاده ویژه کاخ سفید به افغانستان و پاکستان سخن از خروج تمامی نیروهی رزمی آمریکا از افغانستان در سال 2014 می گفت.