نیمی از مردم مازندران تحت پوشش تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی پیش از ظهر دوشنبه در گردهمایی مدیران کل بیمه ای صندوق تامین اجتماعی کشور در بابلسر افزود: صندوق تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمه گر کشور بیش از 50 درصد جمعیت استان را تحت پوشش دارد و این صندوق می تواند به عنوان یک بازوی مهم و کارآمد در جهت تحقق این هدف راهبردی نظام عمل کند.

وی خاطر نشان کرد: در چند سال اخیر 100 تخت به ظرفیت تخت های بیمارستان ولی عصر قائم شهر اضافه شده و یک بیمارستان تخصصی قلب در این شهر با اعتباری معادل 6.5 میلیارد تومان از سوی تامین اجتماعی در حال ساخت است.

معاون استاندار مازندران، تعداد مستمری بگیران صندوق را در استان بالغ بر 72 هزار نفر اعلام کرد و گفت: این میزان از سرانه کشوری 20 درصد بیشتر است.

وی با اعلام اینکه بخش اقتصادی صندوق در صحنه اقتصاد ملی اثرگذار و مهم است افزود: هم اکنون بیش از هزار نفر در این بخش شاغل بوده که 18 درصد معاملات و 11 درصد بازار سرمایه در کشور در اختیار شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است.

ابراهیمی با بیان اینکه ارزش روزانه این شرکت هشت هزار میلیارد تومان است اظهار داشت: این صندوق سهامدار برخی پرو‍ژه های بزرگ اقتصادی مازندران نظیر صنایع چوب و کاغذ مازندران، کارخانه آنتی بیوتیک ساری، فیبر بابلسر، ام دی اف آمل و سنگ تزئینی کلاردشت هستند.

وی روان سازی امور در جهت تکریم ارباب رجوع برای کاهش زمان صدور دفترچه درمانی، کاهش زمان برقراری مستمری بازنشستگی از دو ماه به ده روز، افزایش تعداد بیمه شده اصلی از 250 هزار نفر به 450 هزار نفر را از خدمات صندوق تامین اجتماعی استان در سال جاری عنوان کرد.

معاون سیاسی استاندار مازندران به کمک صندوق به نظام اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر حدود هشت هزار نفر با استفاده از قانون مشاغل سخت و حدود سه هزار نفر از طریق ماده 10 قانون نوسازی صنایع بازنشسته شدند که دستاورد این اقدامات احیاء مجدد صنایع قدیمی و مسن در استان بوده است.

وی با بیان اینکه در نتیجه اجرای قانون نوسازی صنایع، بخشی از هزینه سربار نیروی انسانی صنایع کم شده است گفت: این قانون موجب ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار نیز شد.

وی خاطر نشان کرد: پرداخت مقرری بیکاری بیش از 35 هزار نفر ظرف پنج سال گذشته فرصت بازسازی ساختار را به برخی صنایع داده است و از نابسامانی زندگی اجتماعی بسیاری از نیروهای کار در ایام بیکاری جلوگیری کرد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه بسیاری از چالش های کارگری استان با مساعدت صندوق تامین اجتماعی مازندران رفع شده است گفت: سیاست استانداری هم حمایت از این صندوق در جهت پویایی منابع آن است.

وی به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در آینده ای نزدیک توسط دولت اشاره کرد و افزود: باید سعی شود از این پس از حجم سازمان حمایتی کم و با استفاده از منابع سازمان هدفمندی یارانه، افراد را به سمت سازمان های بیمه ای سوق دهیم.

وی افزود: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در جهت تقویت و احترام به کرامت انسانی گام بر می داریم و بخشی از یارانه نقدی را به جای پرداخت به افراد به صندوق های بیمه ای می پردازیم.

به گزارش مهر، معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران پس از این همایش و در مسیر برگشت به مرکز استان، از پروژه در حال احداث مسکن مهر میارکلا ساری بازدید کرد.