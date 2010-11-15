به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند،حسن‌ رضا بهدانی ظهردوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به طور متوسط در هر ماه بیش از 83 میلیون و 290 هزار و 333 ریال صرف آبرسانی سیار در روستاهای بیرجند شده است.

رئیس امور آب و فاضلاب بیرجند متوسط سرویس‌های آب حمل شده به روستاها را 487 مورد در ماه دانست و اظهار داشت: در فروردین تا شهریور امسال به ترتیب 476، 503، 526، 481، 485 و 452 سرویس آب به روستاهای بیرجند حمل شد.

بهدانی مجموع آب حمل شده در بیرجند را 34 هزار و 32 مترمکعب و متوسط ماهانه را پنج هزار و 672 مترمکعب برشمرد و افزود: در ماه‌های فروردین تا شهریورماه نیز به ترتیب پنج هزار و 565، پنج هزار و 871، شش هزار و 149، پنج هزار و 596، پنج هزار و 671 و پنج هزار و 180 مترمکعب حجم آب حمل شده به روستاهای بیرجند بوده است.

وی تصریح کرد: در مجموع در نیمه نخست امسال به طور میانگین در هر ماه 33 هزار و 221 نفر از نعمت آبرسانی سیار بهره‌مند شدند و تعداد خانوارهای بهره‌مند از آبرسانی سیار سه هزار و 422 مورد به صورت میانگین بود.

رئیس امور آب و فاضلاب بیرجند افزود: بیشترین تعداد روستاهای بیرجند در سال جاری که آبرسانی سیار شدند در مردادماه با 116 روستا و کمترین‌ در فروردین‌ماه با 96 روستا بود.

بهدانی اظهار داشت: به طور میانگین در هر ماه 106 روستای بیرجند در این مدت آبرسانی سیار شدند.

به گفته وی درمجموع 499 میلیون و 742 هزار ریال در شش ماهه نخست امسال برای آبرسانی سیار به روستاهای بیرجند هزینه شده است.