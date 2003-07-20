هشتمين المپياد علمي دانشجويي در اصفهان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر دبيرخانه المپياد علمي دانشجويي كشور اعلام كرد : المپياد دانشجويي داخلي با حضور 174 دانشجو در رشته هاي زيست شناسي ، شيمي ، فيزيك ، زبان ، ادبيات فارسي ، الهيات ومعارف اسلامي ، مهندسي برق ، مكانيك و كامپيوتر برگزار مي شود.

بر اساس اين گزارش همچنين تعدادي دانشجوي خارجي از كشورهاي تاجيكستان ، يوگسلاوي ، يمن ، ايتاليا ، هلند ، آذربايجان ، بلاروس ، لهستان ، ارمنستان ، عربستان سعودي ، اندونزي و افغانستان براي شركت در اين المپياد اعلام آمادگي كرده اند.

امسال همچنين از نفرات اول تا سوم آزمون كارشناسي ارشد سال 81 در رشته هاي دهگانه اين المپياد براي شركت در مرحله نهايي اين دوره دعوت شده است .

دبير خانه المپياد دانشجويي كشور همچنين اعلام كرد: امسال براي اولين بار طرح المپياد رياضي غير متمركز در بيش از 40 دانشگاه سراسري كشور برگزار شد كه با اجراي آن هشت تيم پنج نفره دانشگاهي به نمايندگي از 18 دانشگاه كشور براي شركت در مرحله نهايي المپياد علمي دانشجويي كشور دعوت شده اند.

گفتني است براساس توافق سازمان سنجش آموزش كشور و بانك كشاورزي به عنوان حامي برگزاري المپياد هاي علمي دانشجويي كشور علاوه برپرداخت هزينه تحصيل نفرات اول تا سوم اين المپياد ،هزينه ادامه تحصيل دانشجويان المپيادي را كه موفق به اخذ پذيرش در مقطع دكتراي يكي از دانشگاههاي داخل كشور شوند را تقبل مي كند.