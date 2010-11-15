به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش 40 هزار نمایشگاه کتاب در 40 هزار مدرسه سراسر کشور صبح امروز با سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش و علی اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی ایران در سالن اندیشه کتابخانه ملی برگزار شد.

حاجی بابایی در این مراسم گفت: باید به نوجوانان برای این تحول در درونشان کمک کنیم و این مساله جز در سایه انتشار کتاب‌های مناسب تحقق نخواهد یافت.

وی اظهار کرد: دانش آموزان مدیران تفکر و اندیشه آینده هستند و باید بتوانند این مسئولیت سخت را بر عهده بگیرند.

وزیر آموزش و پرورش مهمترین پایه یادگیری را دوره ابتدایی ذکر کرد و افزود: امروزه در تمام دنیا کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که باید تمام توان خود را در زمینه تربیت و آموزش در دوره ابتدایی به کار گیرند.

وی بیان کرد: چنانچه در دوره ابتدایی دانش آموزان با کتاب آشنا شوند، در دوره های بعدی حتی در دانشگاه با مشکلی رو به رو نخواهند شد.

حاجی بابایی با تاکید بر این‌که جایگاه کتاب در حاکمیت اسلام، ویژه است، گفت: در تفکر اسلامی برای پیشرفت دین بارها به مساله کتاب اشاره شده است.

به گفته وی، دشمنان در بیشتر مواقع به سمت کتاب‌های مسلمان یورش بردند تا بتوانند جلو پیشرفت آنها را بگیرند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه فلسفه تحول بنیادین در آموزش و پرورش خلاقیت و نوآوری است، بیان کرد: اگر نقش معلم، نقش راهنما باشد باید دانش آموزان اهل تفکر و خلاقیت شوند.

وی همچنین در ادامه سخنانش با بیان اینکه استفاده دانش آموزان از کتاب‌های کمک آموزشی غیراستاندارد تهدیدی برای نظام آموزشی کشور محسوب می شود، گفت: چندی است معلمان سئوالات را به دانش آموزان برای امتحان اعلام می‌کنند یا تعداد صفحه‌ای را برای امتحان مشخص می کنند. این امر تهدید جدی برای نظام آموزشی محسوب می شود.



حاجی بابایی ادامه داد:‌ متاسفانه به جای اینکه دانش آموزان را با کتاب آشنا کنیم سوالات و جزواتی را در اختیار آنان قرار می‌دهیم و می گوییم سوالات امتحان از این جزوات تهیه می‌شود.



به گفته وی، در سال جاری برای نخستین‌بار در مقطع دبیرستان گفته شد که سئوالات امتحانات از درون کتاب‌های درسی تهیه می شود چرا که نجات کشور در این است که نسل جدید در مسیر کتاب و کتابخوانی حرکت کند. در غیر این صورت یک خطر جدی نظام تعلیم و تربیت را تهدید می‌کند.



وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این که برخی از افراد با چاپ و نشر کتاب‌های کمک آموزشی به دنبال سودآوری هستند، بیان کرد:‌ با سودآوری آنان مشکلی نداریم اما با شیوه‌های اعمال شده مساله داریم.

وی گفت: کتاب‌هایی که تحت عنوان کتابهای کمک آموزشی توسط انتشارات آموزش و پرورش تهیه شده و 30 میلیون جلد کتاب و مجله رشد را شامل می شود، مطابق با اصول تربیتی است.



حاجی بابایی خطاب به معلمان تاکید کرد : کتاب‌ها را برای دانش آموزان آسان و خلاصه نکنید زیرا این کار تشویق و ترغیبی برای مطالعه نکردن کتاب‌های درسی است.

وی اضافه کرد: امسال تعریف کتاب کار در دستور قرار گرفته که نقش مهمی در آموزش افراد دارد. این کتاب‌ها براساس معیارهای آموزشی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به راه اندازی کتابخانه در هر کلاس افزود: از این پس در هر کلاس فضایی به اندازه 30سانتیمتر در 80 سانتیمتر برای کتاب‌های مورد نیاز دانش آموزان در نظر گرفته خواهد شد که نقش بسیار مهمی در ترویج فرهنگ کتابخوانی دارد.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم هر دانش آموز را با 200 عنوان کتاب مرتبط با مباحث درسی آشنا کنیم آن زمان می توانیم بگوییم که توانسته ایم کار بسیار بزرگی انجام دهیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال 32هزار عنوان کتاب تالیف شده و 603 ناشر به عنوان ناشر برگزیده انتخاب شده اند.