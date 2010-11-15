مهدی قیصری نیک در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهار داشت: کتابخانه‏های آستان قدس رضوی دارای 87 هزار و 260 متر مربع فضای فرهنگی است که 41 هزار نسخه چاپ سنگی و بیش از 3 میلیون و صد هزار نسخه چاپی را شامل می شود.

وی افزود: فضاهای کتابخانه ای آستان قدس رضوی در سراسر کشور بیش از 70 هزار متر مربع است که 10 میلیون اسناد و نشریات در آن موجود می باشد.

رئیس روابط عمومی و امور بین الملل سازمان کتابخانه ها، موزه‎ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با اشاره به اهداکنندگان کتاب تصریح کرد: در طول تاریخ واقفان واهدا کنندگان بزرگی آثار خطی خود را وقف این کتابخانه کرده اند که در این میان مقام معظم رهبری با بیش از یازده هزار نسخه کتاب خطی بزرگ ترین واقف کتب خطی در طول تاریخ هزار ساله کتابخانه آستان قدس رضوی است.

قیصری بیان داشت: جزوه قرآنی "کشواد ین املاس" که در سال 327 هجری قمری وقف کتابخانه حضرت رضا علیه السلام نموده است ، قدیمی ترین نسخه خطی اهدایی به کتابخانه آستان قدس رضوی است.

وی با اشاره به چشم انداز 1404 تاکید کرد: کتابخانه استان قدس رضوی در چشم انداز 1404 باید غنی ترین و فعال ترین مرکز کتابخانه ای و گنجینه اسناد در منطقه و جهان اسلام باشد و برای رسیدن به این هدف گام های بلندی را بر خواهیم داشت.

رئیس روابط عمومی و امور بین الملل سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اضافه کرد: در حوزه نوشتار سازی منابع تا شش ماه اول سال جاری حدود 265 هزار کتاب خطی وسند قدیمی دیجیتال شده تا در دسترس عموم قرار بگیرد.

قیصری افزود: مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا علیه السلام قوچان که وابسته به آستان قدس رضوی است در فضایی به وسعت 11 هزار و 700 متر مربع در 4 طبقه قرار گرفته و از نظر وسعت چهارمین کتابخانه وابسته به آستان قدس رضوی در سطح کشور می باشد.

وی بیان کرد: مراجعه 7 میلیون و 562 هزار نفر به کتابخانه های آستان قدس رضوی در سال گذشته نشانگر غنای منابع مطالعاتی و علاقمندی مردم به کتابخانه های آستان قدس رضوی است.

رئیس روابط عمومی و امور بین الملل سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی خاطر نشان کرد: یکی از رویکردهای اصلی سازمان رفتن به سمت ایجاد کتابخانه های دیجیتال و الکترونیکی است که در این زمینه با ایجاد کتابخانه دیجیتالی سعی خواهیم کرد منابع را دیجیتال کنیم.