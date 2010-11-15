به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ رحمان ایمانی نژاد ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: با توجه به افزایش نارضایتی ها و شکایات مردم از فعالیت عده ای از افراد فرصت طلب و سود جو در زمینه تهیه و توزیع انواع مواد مخدر در سطح محلات حاشیه نشین تبریز، فرماندهی انتظامی شهرستان با همکاری سایر پلیس های تخصصی اقدام به پاکسازی مناطق آلوده کرد.

وی تصریح کرد: نتایج بدست آمده از تحقیقات گسترده و نامحسوس کارشناسان پلیس امنیت عمومی استان نشانگر بازتاب مثبت این عملیات ها بوده است تا جائیکه مردم از موفقیت مأموران در این عملیات ها اظهار خرسندی کرده اند.

سرهنگ ایمانی نژاد به مشخصه های بارز این عملیات ها در مقایسه با عملیات های قبلی اشاره کرده و گفت: مأموران انتظامی در تمام این عملیات ها با اقتدار کامل حضور یافته اند بطوریکه هیچ یک از متهمان توانائی مقابله یا فرار را نداشته اند و تمام افراد دستگیر شده جزو مواد فروشان و اراذل و اوباش مشهور محلات بوده اند.

وی همچنین به انتظارات و خواسته های مردم و اهالی مناطق پاکسازی شده اشاره کرد و گفت: برخورد قاطعانه مراجع قضائی با دستگیر شدگان، ایجاد پاسگاه سیار در مناطق آلوده و برقراری نظم و امنیت و عدم مزاحمت در محلات از مهمترین خواسته های مردم است.