کرمانشاه به عنوان الگوی مبارزه با قاچاق کالا در کشور مطرح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، شهریار حیدری ظهر دوشنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استانداری و با حضور جمعی از مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ایلام برگزار شد، اظهار داشت: حضور مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو استان به منظور ارائه و بررسی راهکارها و اتخاذ تصمیمات راهبردی برای مبارزه قاطع تر و جدی تر با این پدیده می باشد که دو استان به لحاظ شرایط مشترک جغرافیایی و تاثیرپذیری در مرزها از موقعیت مشترکی برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا نیاز به عزم جدی و ملی دارد، خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه در بحث مبارزه با قاچاق کالا با جدیت وارد شده و به جهت بکارگیری برنامه های پیش گیری، فرهنگی و عملیاتی به عنوان یک الگو در سطح کشور تبدیل شده است.

حیدری اظهار داشت: استان کرمانشاه 366 کیلومتر مرز مشترک با دو حوزه عربی و کردی کشورعراق دارد و دارای سه بازارچه فعال است که بازارچه پرویزخان به عنوان فعال ترین بازارچه در بین 47 بازارچه کشور شناخته شده است.

وی در ادامه با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در خصوص ساماندهی مصرف سوخت در استان، گفت: در راستای اجرای سیاست های کمیسیون و ساماندهی مصرف سوخت در استان، در سال 1386 ، 13 میلیون و 289 هزار لیتر صرفه جویی با ارزش 67 میلیارد ریال و 866 میلیون و 923 هزار ریال صورت گرفت.

در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو استان کرمانشاه و ایلام به بیان دیدگاه ها ، نکته نظرات و راهکارهای خود جهت مبارزه با پدیده قاچاق کالا پرداختند.