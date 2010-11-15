به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور در همایش سراسری هدفمند سازی یارانه ها که با حضور معاون اول رئیس جمهور، استانداران و معاونین سیاسی، برنامه ریزی و عمرانی آنها و اعضای ستادهای استانی هدفمندسازی یارانه ها برگزار شد اقدامات وزارت کشور را در مورد این قانون تشریح کرد.

وزیر کشور گفت: از این هفته با واگذاری سه هزار دستگاه اتوبوس، 600 دستگاه مینی بوس و تعدادی ون، مرحله دوم واگذاری وسائل حمل و نقل عمومی به شهرداریها آغاز شده است.

نجار افزود: به منظور تسهیل در حمل و نقل درون شهری در آستانه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها سه هزار دستگاه اتوبوس، یکهزار و 500 دستگاه مینی بوس و 750 دستگاه ون به ناوگان حمل ونقل درون شهری افزوده می شود.

وی همچنین از راه اندازی یکهزار و 800 دستگاه اتوبوس متوقفی شهرداریها خبر داد و گفت: در بخش حمل و نقل درونشهری مقرر شده است که هیچ افزایش قیمتی در بلیط اتوبوس، مینی بوس و مترو نداشته باشیم.

وزیر کشور همچنین از تامین تسهیلات فاینانس قطارشهری به میزان پنج هزار میلیارد تومان خبر داد.

محمد نجار با اشاره به اقدامات وزارت کشور در بسته حمایتی امور حمل و نقل درون شهری گفت: ایجاد نظام جامع حمل ونقل و تنظیم هر یک از زیر بخشهای آن و همچنین گسترش حمل و نقل عمومی، بهینه سازی مصرف و کاهش انرژی، فراهم کردن جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، برقراری تعادل و تناسب بین زیر ساختها، افزایش بهره وری و تشکیل شورای مرکزی حمل و نقل از جمله اقدامات این وزارتخانه در بسته حمل و نقل درون شهری بوده است.

تشکیل کمیته های حمل و نقل در استانها، برگزاری همایش هدفمند سازی در بخش حمل و نقل با حضور شهرداران که مقرر شد هیچ افزایش قیمتی در بلیط اتوبوس نداشته باشند ازجمله اقدامات دیگر وزارت کشور در بسته حمل و نقل درون شهری بود که وزیر کشور به آنها اشاره کرد.

وزیر کشور با بیان اینکه در شهرداریها قیمت ارایه خدمات افزایش نخواهد یافت افزود: در این بخش پروانه ساختمان و دیگر خدمات افزایش پیدا نمی کند.

محمد نجار گفت:هدفمند سازی یارانه ها آثار پر خیر و برکت زیادی از جمله اصلاح الگوی مصرف، شکوفایی اقتصادی ،صرفه جویی در انرژی و منابع، افزایش خلاقیت و بالندگی و رقابت در صنعت و کشاورزی برای کشور دارد.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه کارگزاران موظفند در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها هماهنگیها را به حد اعلی برسانند خاطرنشان کرد: استاندران اختیارات کافی دارند تا موضوعات پیش بینی نشده را با انعطاف سازمانی حل کنند.