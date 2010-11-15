اهدای 3 هزار جلد کتاب به 30 مدرسه گنبد کاووس

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا داورزنی ظهر دوشنبه در حاشیه همایش مدیران مدارس گنبدکاووس گفت: این تعداد کتاب با هدف ترویج و نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی بین نسل جوان جامعه با همکاری آموزش و پرورش دراختیار 30 مدرسه این شهرستان قرارگرفت.

وی افزود: کتاب‌های اهدایی به مدارس بیشتر با موضوعات مختلف ازجمله تاریخی، علمی، آموزشی، دینی و .... بوده که به هر مدرسه یکصد جلد کتاب اهداء می‌شود.

داورزنی همچنین با اشاره به برنامه‌های هفته بزرگداشت کتاب و کتابخوانی، اضافه کرد: در این هفته برنامه‌های متنوعی ازجمله برگزاری نمایشگاه کتاب، برگزاری همایش بزرگ کتاب، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و کتابخوانی، تجلیل از فعالان برتر عرصه کتاب و کتابخوانی و نویسندگان و مولفان، افتتاح بخش ویژه نابینایان و کم‌بینایان درکتابخانه شهید بهشتی و راه اندازی پایگاه جمع‌آوری کتاب‌های اهدایی مردم برگزار می‌شود.

به گفته وی، هفته بزرگداشت کتاب و کتابخانه از 24 تا 30 آبان ماه جاری است که در این هفته تمامی کتابخانه‌های عمومی شهر گنبدکاووس بصورت رایگان اقدام به عضو گیری خواهند کرد.

آموزش و پرورش شهرستان 290 هزار نفری گنبدکاووس درشرق استان گلستان حدود 55 هزار دانش آموز درسه مقطع تحصیلی و نیز حدود سه هزار و 200 فرهنگی دارد.