به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب و جمعی از معاونین و رؤسای دانشکده‌های این دانشگاه طی سخنانی با اشاره به حساسیت بالای کار در این دانشگاه، فعالیت در زمینه ادیان و مذاهب را مانند شمشیری دو لبه خواند و افزود: مراقب باشید تا بهانه‌ای به دست بهانه جویان نیفتد.



وی با ابراز خرسندی از توسعه چشمگیر دانشگاه ادیان و مذاهب و تأکید بر لزوم حفظ اعتدال در فعالیت این مرکز، خاطرنشان کرد: باید با اعمال نظارت بیشتر بر مطالب ذکر شده در جلسات، کلاس‌ها و بالأخص کتبی که جنبه عمومی‌تری دارند، بر شکل‌گیری آثار سازنده اهتمام ورزیده و از ایجاد آثار تخریبی جلوگیری نمایید.



آیت الله مکارم شیرازی همچنین با اشاره به دیدار اخیر هیئتی از واتیکان با ایشان، اظهار داشت: اساتید و پژوهشگران دانشگاه ادیان و مذاهب باید با کسب آگاهی از جدیدترین تحولات ایجاد شده در مفاهیم اعتقادی ادیان، بر بار علمی آثار پژوهشی خود بیفزایند.



این مرجع تقلید در پایان دانشگاه ادیان و مذاهب را در حوزه علمیه منزوی دانست و گفت: تشکیلات شما را در حوزه کمی منزوی می‌بینم. باید با گسترش ارتباط خود با مراکز حوزوی بویژه حوزه علمیه قم از این حالت انزوا و جزیره‌ای خارج شوید.



90 درصد دانشجویان دانشگاه ادیان ومذاهب طلبه هستند



رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب نیز در این دیدار ضمن مروری بر تاریخچه و اهداف شکل‌گیری این دانشگاه، گزارشی از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی را ارائه داد.



حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب، با تأکید بر این که در دانشگاه ادیان و مذاهب کیفیت کار بر کمیت آن اولویت دارد، گفت: این دانشگاه علی‌رغم نوپا بودن بیش از صد عنوان کتاب در زمینه شناخت ادیان و مذاهب تدوین و چاپ نموده که اکثر آنها قابلیت تدریس را دارا می‌باشند.



رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب افزود: بسیاری از این کتب همچنین توانسته‌اند در جشنواره‌های مختلف در سطح کشور نظیر جشنواره کتاب سال، جشنواره بین المللی فارابی،کنگره بین المللی مهدویت و ...حائز رتبه‌های برتر شوند و در حال حاضر نیز تدوین دیگر کتب با سرعت و جدیت ادامه دارد.



نواب خاطرنشان ساخت: در حال حاضر در دانشگاه ادیان و مذاهب بیش از 848 دانشجو که 90 درصد آنان را طلاب تشکیل می‌دهند در قالب 10 رشته در سه دانشکده شیعه شناسی، مذاهب اسلامی و ادیان مشغول به تحصیل هستند.



وی ادامه داد: این مرکز از سال 84 و پس از 11 سال پژوهش و تربیت هیئت علمی خود، اقدام به پذیرش دانشجو از میان طلاب و دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد کرده است و اکنون این دانشجویان پایان نامه‌های بسیار مفیدی را با عناوین و موضوعات جدید و به روز تألیف کرده‌اند.



رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به بازدیدهای متعدد هیئت‌های دانشگاهی، علمی و پژوهشی داخلی و خارجی از این دانشگاه گفت: نکته مشرک تمامی این دیدارها ابراز شگفتی بازدیدکنندگان از میزان آزادی موجود در یک مرکز دانشگاهی حوزوی در شهر مقدس قم در عرصه علم و دانش است.



نواب در پایان افزود: این ارتباطات از نقاط قوت بارز دانشگاه ادیان و مذاهب است و تلاش می‌کنیم روز به روز آن را گسترش دهیم.

