به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و نیجریه قرار بود روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود اما امروز فدراسیون فوتبال نیجریه از لغو این دیدار خبر داد.

امیرحسین حسینی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر گفت: فدراسیون فوتبال نیجریه در نامه ای که به فدراسیون فوتبال ارسال کرده اعلام کرده است که به دلیل اینکه نمی تواند تمامی لژیونرهایش را به تهران بیاورد، این بازی برگزار نخواهد شد.

حسینی خاطرنشان کرد: نیجریه ای ها در این نامه خواستار برگزاری بازی دو تیم ایران و نیجریه در سال 2011 شده اند.