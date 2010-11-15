پروژه ارتقای ظرفیت توربین گازی در صنعت برق گیلان بکارگیری شد

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون قدرت تولید برق در استان گیلان هزار و 850 مگاوات است که هزار و 350 مگاوات آن بوسیله چرخه سیکل ترکیبی، 87.5 مگاوات آن توسط چرخه آبی، حدود 60 مگاوات از طریق چرخه انرژی های نو (بادی) و360 مگاوات نیز بوسیله نیروگاه حرارتی لوشان تولید می شود.

وی عنوان کرد: با بهره برداری از نیروگاه هزار مگاواتی پره سر قدرت تولید برق گیلان به سه برابر مصرف استان خواهد رسید.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان گفت: شبکه برق استان از طریق خطوط انتقال با آسیای میانه در ارتباط است و در تابستانها از کشورهای همسایه منجمله آذربایجان انرژی دریافت می کند.

وی افزود: سیاست مسئولان در شرکت برق گیلان در راستای برون سپاریست و بر این اساس کارهای تصدی گری، خدماتی، نقلیه، نگهداری پستهای انتقال و فوق توزیع، انجام تعمیرات نیروگاهی وبهره برداری از آن به بخشهای غیر دولتی واگذار خواهد شد.

آزادگان بیان داشت: برای توسعه شبکه های مورد نیاز بر اساس رشد بار منطقه براساس قانون آیین نامه معاملات از طریق مناقصه عمومی وبرای فروش وسایل، تجهیزات و ...از طریق مزایده عمومی عمل می شود.

وی همچنین دریافت مجوز تقلیل باند خطوط انتقال در سال 84 را از اتفاقات مهم در صنعت برق گیلان دانست و افزود: این اقدام برای مردم استان و این صنعت نعمت بزرگی محسوب می شود چرا که ضمن حفظ منابع طبیعی و عدم خسارت به مردم، از پرداخت خسارتهای کلان معاف خواهیم شد.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان ادامه داد: ازاقدامات دیگر صنعت برق گیلان درراستای استفاده بهینه از زمین می توان به احداث خط چهارمداره 230.63 کیلوولت روی یک پایه، احداث چند خط 63 کیلوولت چهارمداره روی یک پایه، کابلی کردن خطوط و نصب پستهای GIS اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس تکلیف مجلس شورای اسلامی به وزارت نیرو در خصوص بالا بردن راندمان نیروگاهها، برای اولین بار درایران با استفاده از پروژه سیستم ارتقای ظرفیت توربین گازی ( swirl flash ) در نیروگاه سیکل ترکیبی می توان حداقل 15 درصد راندمان نیروگاه را افزایش داد.

آزادگان یادآورشد: شرکت برق منطقه ای گیلان با داشتن نیروهای متعهد، متخصص و دلسوز با تلاش شبانه روزی خود در تمام اوقات آماده خدمتگزاری به مردم شریف و فهیم استان است و با درست دانی و درست کاری همکاران توانسته هفت سال پیاپی صورتهای مالی خود را بدون بند بازرسی و نظارتی ارائه و رتبه اول و نمونه را احراز کند.