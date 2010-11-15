افزایش دانش سیاسی ارتش برای پاسخگویی به شبهات ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری پیش از ظهر دوشنبه در دومین گردهمایی مسئولان سیاسی یگان های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی مستقر در غرب و شمال غرب کشور گفت: افزایش دانش سیاسی و آگاهی از مسائل روز برای مسئولان سیاسی ارتش به منظور پاسخگویی به شبهات ضرورت دارد.

وی گفت: اکنون که دشمنان نظام و اسلام، لبه تیز حملات خود را متوجه ولایت فقیه کرده اند باید ادله و برکات ولایت فقیه بیشتر تبیین شود.

وی مسئولیت کارشناسان سیاسی یگان های نظامی را مهم توصیف کرد و اظهار داشت: مسئولیت کارشناسان سیاسی یگان های نظامی، سنگین تر از دیگر حوزه هاست.

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اصل 143 قانون اساسی اظهارداشت: بر اساس این اصل حفظ استقلال و تمامیت آب و خاک کشور بر عهده ارتش جمهوری اسلامی است.

وی خاطر نشان کرد: در این اصل بر مکتبی و مذهبی بودن نیروهای ارتش ایران تاکید شده و باید افرادی به خدمت گرفته شوند که به اهداف انقلاب متعهد و فداکار باشند.

آیت الله مجتهد شبستری با تاکید بر بصیرت افزایی و تقویت اراده این نیروها در این برهه از زمان که باران شبهات و طوفان القائات مسموم شیطانی سرازیر شده است، گفت: برای مقابله با جنگ نرم دشمن، برنامه های فرهنگی و عقیدتی باید هر چه پربارتر اجرا شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی یادآور شد: استکبار جهانی در این جنگ با ترفندهای مختلف درصدد تضعیف روحیه ملت ایران است تا راحت تر غلبه کند.

آیت الله مجتهد شبستری اظهار داشت: در کنار افزایش تجهیزات نظامی، ایمان نیروها نیز باید تقویت شود و این مهم بر عهده بخشهای عقیدتی سیاسی است.

وی در عین حال تاکید کرد: مسئولان عقیدتی سیاسی نخست باید خود را تزکیه کنند تا بتوانند دیگران را هدایت کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به تدوام توطئه های دشمنان در طول سالهای پس از انقلاب بر ریشه یابی فتنه سال 88 تاکید کرد.

حجت الاسلام علی فقیه، رئیس عقیدتی سیاسی لشگر 21 حمزه سید الشهدا نیز در این گردهمایی با اشاره به اینکه امام راحل (ره) نسبت به وقوع جنگ نرم هشدار داده بودند، بر بصیرت پذیری و بصیرت دهی خانواده ارتش تاکید کرد.

وی اظهار داشت: این همایش های سیاسی در همین راستا و به منظور تبادل افکار سیاسی برگزار می شود.

در ادامه این گردهمایی حجت الاسلام ولی اله صبری جانشین عقیدتی سیاسی نزاجا و احمد اکرمی نیا سرپرست معاونت سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی آجا به تبیین راهبردهای ارتش جمهوری اسلامی در جنگ نرم پرداختند.

در این همایش همچنین از امیر سرتیپ دوم رحمان فروزنده، فرمانده لشگر 21 حمزه سید الشهدا (ع) و تعدادی دیگر از فرماندهان نظامی که با یگان های عقیدتی سیاسی همکاری قابل توجهی داشتند، تجلیل شد.

این گردهمایی یک روزه با شرکت مسئولان سیاسی یگان های مستقر در استان های اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، همدان، قزوین، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی با هدف ارتقای آمادگی سیاسی نیروهای ارتش برگزار شد.