23 میلیارد ریال در سرانه آرد مصرفی اردبیل صرفه جویی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری ظهر دوشنبه در جلسه کمسیون تعزیرات آرد و نان شهرستان اردبیل اظهار داشت: این میزان صرفه جویی از نظر وزنی بیش از 140 هزار عدل آرد 40 کیلویی را شامل می شود.

وی صرفه جویی در آرد مصرفی اردبیل را قابل توجه عنوان کرد و افزود: سهم آرد سرانه مصرفی اردبیل از 13 کیلو 200 گرم در سال گذشته، به 9 کیلو و 900 گرم در آبان ماه سال جاری کاهش یافته است.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه رقم صرفه جویی با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بیشتر خواهد شد، اضافه کرد: افزایش کیفیت نان و مصرف بهینه از دیگر دستاوردهای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در زمینه آرد و نان مصرفی شهروندان خواهد بود.

وی همچنین با تاکید بر لزوم افزایش کیفیت گندم تحویلی به کارخانجات آرد تصریح کرد: افزایش کیفیت آرد باعث کاهش ضایعات نانهای پخته شده خواهد شد.

اکبری همچنین از لغو امتیاز پروانه صنفی سه نانوایی متخلف در اردبیل خبر داد و ابراز داشت: از مجموع 20 فقره پرونده مطروحه در خصوص کم فروشی، کسری آرد، تعطیلی خودسرانه، عدم رعایت موازین بهداشتی و حمل غیر مجاز آرد، سه نانوایی متخلف شناخته شدند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تقویت نظارت و بازرسی از نانواییها همزمان با آغاز اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، از اولویتهای کاری فرمانداری اسن شهرستان خواهد بود.