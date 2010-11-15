تبریز پایلوت قهرمانی ورزش های آبی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سیدجواد مرتضوی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: هم اکنون مربیان کارآزموده مشغول فعالیت در رده های پایه هستند و در آینده ای نزدیک شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش شنا در این شهر خواهیم بود.
وی خاطر نشان کرد: حضور شیرجه روهای آذربایجان شرقی در تیم های ملی، خود نشانه ای از فعالیت و تلاش هیئت شنای استان است و با استمرار و تداوم این تلاش ها، شناگران و شیرجه روهای بیشتری به تیم های ملی معرفی می شوند.
مرتضوی افزود: در سال های اخیر شنای آذربایجان شرقی و تبریز شاهد مدال آوری شناگران رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید در رقابت های داخلی و بین المللی بوده و این روند در سال های آتی نیز به دلیل وجود استعدادهای بی شمار در استان، تداوم خواهد داشت.
رئیس هیئت شنای شهرستان تبریز گفت: در حال حاضر این هیئت با برخورداری از 35 استخر و 500 مربی، برنامه جامعی برای آموزش رده های مختلف سنی به ویژه نونهالان دارد.
مرتضوی اضافه کرد: تلاش این هیئت بر این است تا امکان آموزش شنا که به عنوان یکی از ورزش های مورد تاکید پیامبر اسلام (ص) است را برای اقشار مختلف مردم فراهم سازد.
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