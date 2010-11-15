دبیر علمی همایشهای "قرآن و مسائل جامعه معاصر" منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، همایش بین المللی «قرآن و مسایل جامعه معاصر» سال آینده در ایران و یا یکی از کشورهای اسلامی برگزار می⁯شود و دبیرخانه دائمی قرآن و جامعه معاصر در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی تأسیس شد.



حجت⁯الاسلام احمد مبلغی در بخشی از حکم خود خطاب به حجت⁯الاسلام ایزدپناه آورده است: با توجه به دو مقوله «فراعصری» و «جهانی بودن» قرآن کریم، گشودن باب همفکری و هم اندیشی درباره مسائل اساسی بشر معاصر در عرصه‌های بین المللی یک ضرورت جدی می⁯باشد.



حجت⁯الاسلام مبلغی در حکم انتصاب دبیر علمی همایش‌های بین المللی قرآن کریم و مسائل جامعه معاصر خاطرنشان کرد: حجت⁯الاسلام ایزدپناه از فرهیختگان و افتخارات حوزه علمیه و برخوردار از مراتب و تجارب ارزشمندی در قرآن پژوهی هستند از این رو ایشان را به مدت چهار سال به سمت دبیر علمی همایش‌های بین المللی قرآن کریم و مسائل جامعه معاصر منصوب می‌کنم.



وی همچنین از تلاش‌های حجت⁯الاسلام یوسفی مقدم که در راه‌اندازی دبیرخانه همایش و برگزاری نشست‌های مقدماتی آن کوشش‌های فراوانی را انجام داده بود، تقدیر کرد.



حجت⁯الاسلام ایزدپناه، عضو هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی و از اساتید برجسته حوزه علمیه قم است. وی سابقه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و رئیس حوزه ریاست این قوه را در کارنامه خود دارد و هم⁯اکنون علاوه بر تدریس و تحقیق، سردبیری چند نشریه را بر عهده دارد.