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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۳۷

به مدت چهار سال؛

دبیر علمی همایشهای "قرآن و مسائل جامعه معاصر" منصوب شد

دبیر علمی همایشهای "قرآن و مسائل جامعه معاصر" منصوب شد

قم - خبرگزاری مهر: حجت⁯الاسلام عبدالرضا ایزدپناه از رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به مدت چهار سال به عنوان "دبیر علمی همایش‌های بین المللی قرآن و مسائل جامعه معاصر" انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، همایش بین المللی «قرآن و مسایل جامعه معاصر» سال آینده در ایران و یا یکی از کشورهای اسلامی برگزار می⁯شود و دبیرخانه دائمی قرآن و جامعه معاصر در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی تأسیس شد.

حجت⁯الاسلام احمد مبلغی در بخشی از حکم خود خطاب به حجت⁯الاسلام ایزدپناه آورده است: با توجه به دو مقوله «فراعصری» و «جهانی بودن» قرآن کریم، گشودن باب همفکری و هم اندیشی درباره مسائل اساسی بشر معاصر در عرصه‌های بین المللی یک ضرورت جدی می⁯باشد.

حجت⁯الاسلام مبلغی در حکم انتصاب دبیر علمی همایش‌های بین المللی قرآن کریم و مسائل جامعه معاصر خاطرنشان کرد: حجت⁯الاسلام ایزدپناه از فرهیختگان و افتخارات حوزه علمیه و برخوردار از مراتب و تجارب ارزشمندی در قرآن پژوهی هستند از این رو ایشان را  به مدت چهار سال به سمت دبیر علمی همایش‌های بین المللی قرآن کریم و مسائل جامعه معاصر منصوب می‌کنم.

وی همچنین از تلاش‌های حجت⁯الاسلام یوسفی مقدم که در راه‌اندازی دبیرخانه همایش و برگزاری نشست‌های مقدماتی آن کوشش‌های فراوانی را انجام داده بود، تقدیر کرد.

حجت⁯الاسلام ایزدپناه، عضو هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی و از اساتید برجسته حوزه علمیه قم است. وی سابقه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و رئیس حوزه ریاست این قوه را در کارنامه خود دارد و هم⁯اکنون علاوه بر تدریس و تحقیق، سردبیری چند نشریه را بر عهده دارد.

کد مطلب 1192420

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