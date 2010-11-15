دبیر علمی همایشهای "قرآن و مسائل جامعه معاصر" منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، همایش بین المللی «قرآن و مسایل جامعه معاصر» سال آینده در ایران و یا یکی از کشورهای اسلامی برگزار میشود و دبیرخانه دائمی قرآن و جامعه معاصر در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی تأسیس شد.
حجتالاسلام احمد مبلغی در بخشی از حکم خود خطاب به حجتالاسلام ایزدپناه آورده است: با توجه به دو مقوله «فراعصری» و «جهانی بودن» قرآن کریم، گشودن باب همفکری و هم اندیشی درباره مسائل اساسی بشر معاصر در عرصههای بین المللی یک ضرورت جدی میباشد.
حجتالاسلام مبلغی در حکم انتصاب دبیر علمی همایشهای بین المللی قرآن کریم و مسائل جامعه معاصر خاطرنشان کرد: حجتالاسلام ایزدپناه از فرهیختگان و افتخارات حوزه علمیه و برخوردار از مراتب و تجارب ارزشمندی در قرآن پژوهی هستند از این رو ایشان را به مدت چهار سال به سمت دبیر علمی همایشهای بین المللی قرآن کریم و مسائل جامعه معاصر منصوب میکنم.
وی همچنین از تلاشهای حجتالاسلام یوسفی مقدم که در راهاندازی دبیرخانه همایش و برگزاری نشستهای مقدماتی آن کوششهای فراوانی را انجام داده بود، تقدیر کرد.
حجتالاسلام ایزدپناه، عضو هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی و از اساتید برجسته حوزه علمیه قم است. وی سابقه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و رئیس حوزه ریاست این قوه را در کارنامه خود دارد و هماکنون علاوه بر تدریس و تحقیق، سردبیری چند نشریه را بر عهده دارد.
قم - خبرگزاری مهر: حجتالاسلام عبدالرضا ایزدپناه از رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به مدت چهار سال به عنوان "دبیر علمی همایشهای بین المللی قرآن و مسائل جامعه معاصر" انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، همایش بین المللی «قرآن و مسایل جامعه معاصر» سال آینده در ایران و یا یکی از کشورهای اسلامی برگزار میشود و دبیرخانه دائمی قرآن و جامعه معاصر در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی تأسیس شد.
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