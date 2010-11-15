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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۱۵

وزرای خارجه 3 کشور صادر کردند؛

بیانیه مشترک چین، هند و روسیه درباره حق هسته ای ایران

بیانیه مشترک چین، هند و روسیه درباره حق هسته ای ایران

وزرای خارجه روسیه، هند، و چین در نشستی سه جانبه اعلام کردند حق ایران را برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز به رسمیت می شناسند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، در این نشست که در شهر "ووهان" چین برگزار شد سه کشور اعلام کردند که حق ایران را برای بهره برداری صلح آمیز از انرژی اتمی می پذیرند، اما تهران باید جامعه بین الملل را در مورد ماهیت کاملا صلح آمیز برنامه های خود در این زمینه قانع سازد.

"سرگئی لاوروف"، "سامان اهلی مالایاخی کریشنا" و"یان جیه چی" وزیران امور خارجه روسیه، هند و چین در بیانیه مشترک خود تاکید کردند که راهی غیر از حل مسالمت آمیز مسئله هسته ای ایران وجود ندارد و این مسئله باید از راه گفتگو حل شود.

این سه مقام در عین حال بر اهمیت حفظ صلح و ثبات در شبه جزیره کره تأکید و طرف های ذی نفع را به بازگشت هر چه زودتر به مذاکرات شش جانبه به منظور اجرای کامل بیانیه سپتامبر 2005 فرا خواندند.
کد مطلب 1192421

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