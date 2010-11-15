نمایندگان قم و تهران مقابل حربفان خود به پیروزی رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از دور برگشت مسابقات کشتی فرنگی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور (جام خلیج فارس) عصر امروز دوشنبه با برگزاری دو دیدار در شهرهای قم و شیراز به پایان رسید که طی آن تیم‌های صدرا سیستم قم و دانشگاه پیام نور تهران مقابل رقیبان خود به پیروزی رسیدند.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات کشتی فرنگی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* صدرا سیستم قم 5 - پالایش گاز ایلام 2

* برنا باطری شیراز 2 - دانشگاه پیام نور 5

در پایان هفته سوم از دور برگشت مسابقات کشتی فرنگی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور تیم فولاد اکسین خوزستان با 6 پیروزی همچنان صدرنشین است. این هفته نماینده خوزستان استراحت داشت. هفته چهارم از دور برگشت این رقابت‌ها روز دوشنبه اول آذرماه برگزار می‌شود.