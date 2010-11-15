به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "سوپراستار" که پیش از این در رویدادهایی فرهنگی به مانند جشنواره فیلم منبر طلایی، جشنواره فیلم میل ولی، جشنواره فیلم سائوپائولو، جشنواره فیلم‌های ایرانی در مرکز جین سیسکل شیکاگو، موزه هنر آتلانتا، موزه هنرهای زیبای هیوستون و دانشگاه پرتوریا حضور یافته و جایزه ویژه هیئت داوران بخش معناگرای جشنواره فجر برای بازیگری و دو جایزه یازدهمین جشنواره فیلم داکا برای بازیگری و فیلمبرداری را از آن خود کرده، در فوروم کلکته که از 19 تا 26 آبان‌ماه امسال در کشور هندوستان برگزار می‌شود، به نمایش در می‌آید.

پیش از این فیلم‌های "عشق بدون مرز" ساخته پوران درخشنده و "چشمهایش" ساخته فرامرز قریبیان در سال 1380، "بهشت از آن تو" ساخته علیرضا داودنژاد، "آخر بازی" ساخته همایون اسعدیان و "زیر نور ماه" ساخته رضا میرکریمی در سال 1381، "من ترانه پانزده سال دارم" ساخته رسول صدرعاملی در سال 1384 و "خیلی دور، خیلی نزدیک" ساخته رضا میرکریمی در سال 1385 در این رویداد سینمایی به نمایش در آمده‌اند.﻿

