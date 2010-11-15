45 اکیپ بر ذبح دامهای قربانی در خراسان جنوبی نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضائی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این امر به منظور جلوگیری از اشاعه بیماری های قابل انتقال از دام به انسان و اهمیت سلامت مصرف کنندگان و حفظ بهداشت عمومی جامعه انجام می شود.

وی اظهارداشت: نیروهای فنی دامپزشکی در قالب 25 اکیپ ثابت و 20 اکیپ سیار سازماندهی شده اند که وظیفه نظارت بهداشتی دام های قربانی را در سطح استان بر عهده خواهند داشت.

وی گفت: با هماهنگی که با شهرداری های سراسر استان صورت گرفته کلیه کشتارگاه های دام در روز عید قربان از ساعت 7 صبح تا ساعت 14 آماده سرویس دهی رایگان به شهروندان خواهند بود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از حضور تعداد هفت نفر ناظر ذبح شرعی در کشتارگاه های سطح استان خبر داد و افزود: این ناظرین نظارت شرعی بر ذبح دامهای قربانی را انجام خواهند داد.

رضائی از شهروندان و خیرینی که قصد انجام سنت حسنه قربانی را دارند خواست جهت بهره مندی از خدمات بهداشتی و شرعی دامپزشکی به کشتارگاه ها مراجعه نمایند و یا با تماس تلفنی با شبکه های دامپزشکی در شهرستان ها از خدمات بهداشتی اکیپ های سیار دامپزشکی بهره مند شوند.

رئیس اداره قرنطینه دامپزشکی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: نقل و انتقال دام فقط با مجوز حمل بهداشتی دامپزشکی امکان پذیر است.

سید مهدی رئوف بیان داشت: مجوز حمل بهداشتی برای دام هایی که تحت نظارت و پوشش اقدامات بهداشتی دامپزشکی قرار داشته اند صادر می شود که در این راستا از ابتدای سالجاری مجوز حمل بهداشتی برای هزار و 410 راس گاو و گوساله، 12 هزار و 375 راس گوسفند و بز و 4 هزار و 624 نفر شتر برای سایر نقاط کشور صادر شده است.

وی افزود: با نزدیک شدن به عید سعید قربان حمل و نقل دام از استان به استان های همجوار به خصوص استان سیستان و بلوچستان افزایش چشمگیری داشته است.