به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با اهدای جوایز به برگزیدگان این جشنواره همراه خواهد بود، نویسندگان، مدیران فرهنگی و جمعی از مقامات لشگری و کشوری حضور می‌بایند.

در سیزدهمین دوره از جشنواره "کتاب دفاع مقدس" آثار منتشر شده در سالهای 1387 و 1388 در 16 گروه ادبیات داستانی، پژوهش ادبی، پژوهش نظامی، پژوهش فرهنگی، ترجمه، جُنگ، خاطره، داستان کودک و نوجوان، زندگینامه داستانی، زندگینامه و وصیتنامه، شعر، شعر کودک و نوجوان، نثر ادبی، طراحی و گرافیک، نمایشنامه و ناشر نمونه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کامران پارسی نژاد، منوچهر اکبری، حسینعلی قبادی، موسی بیدج، حبیب یوسف زاده، فریبا نظری، طاهره ایبد، مهدی کاموس، سیداکبر میرجعفری، افشین علاء، جواد محقق، حفیظ الله رفیعی، سعید باباوند، دکتر قاسم زمانی، سیدمحمد میرکاظمی و نادر قدیانی سرگروه‌های داوری این دوره از جشنواره را عهده‌دار بوده‌اند.

آیین اختتامیه سیزدهمین جشنواره دوسالانه "کتاب دفاع مقدس" از ساعت 14 تا 17 در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.

