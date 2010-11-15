به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "زمانی برای دوست داشتن" که به تازگی جایزه جشنواره فیلم کودک و نوجوان رولان بایکوف در کشور ارمنستان را به خود اختصاص داده و در جشنواره فیلم‌های خانوادگی سئول حضور یافته، در جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان مادرید روی پرده می‌رود.

بهناز جعفری، علی شادمان و محسن تنابنده بازیگران این فیلم هستند، ابراهیم فروزش فیلم‌های سینمایی "کلید"، "خمره"، "هامون و دریا"، "سنگ اول" و... را در کارنامه دارد.

جشنواره فیلم کودک مادرید از 24 تا 29 آبان‌ماه امسال در اسپانیا برگزار می‌شود.﻿

