نيويورك تايمز: فرانسه بار ديگر از آمريكا خشمگين شد

به گزارش خبرگزاري مهر وبه نقل ازروزنامه نيويورك تايمز، عصبانيت فرانسه و ديگر منابع به اين دليل است كه چارلز دالفر بازرس ارشد تسليحاتي آمريكا درعراق دراين گزارش تاكيد كرده است كه شركتها واشخاص فرانسوي كه برخي ازآنها رابطه نزديكي با دولت عراق داشته اند، درسالهاي پيش ازجنگ ازخلال تلاش هاي صدام براي كسب قدرت وتاثيرگذاري ثروتمند شده اند.

سخنگوي دولت آمريكا جمعه شب اعلام كرد كه در انتشار اين گزارش هيچ قصدي مبني بر متهم كردن فرانسه و يا كشور ديگري به فساد در ميان نبوده است و همچنين آمريكا قصد نداشته است كه از كشوري براي مخالفت در اشغال عراق انتقامجويي كند.

از سوي ديگر، ديك چني و ديگر منابع دولت آمريكا گزارش دالفر را نشانه اي دانسته اند كه ثابت مي كند صدام حسين در پي آن بوده است كه كشورهاي خارجي را به فساد بكشاند تا بتواند تحريم هاي عراق را حذف نمايد.

اگر چه ديك چني اين موضوع را به روشني و واضح بيان نكرده است، اما منابع رسمي فرانسه گفتند اين روشن است كه وي به فرانسه و ديگر كشورهايي اشاره داشته است كه با اشغال عراق مخالف بوده اند.

منابع رسمي فرانسه گفتند كه نكات آورده شده در اين گزارش كه به گفته نويسنده آن طبق اسناد و مصاحبه ها است، در گذشته انكار شده است و در گزارش نيز درباره جزييات آن چيزي نگفته است.

خشم فرانسويان بويژه از اين موضوع است كه در واقع بسياري از آمريكاييها نيز كمكهاي غيرقانوني به دولت صدام داشته اند اما به دليل قوانين يك جانبه گرايانه اين كشور، فساد آنها ناديده گرفته شده است.

ژان ديويد لاويت سفير فرانسه در آمريكا اظهار داشت: آمريكا اتباع خود را محافظت مي كند و در عوض اتباع كشورهاي ديگر را كه ممكن است بي گناه باشند در خطر قرار مي دهد.

لاويت در ادامه گفت: اين گزارش روابط فرانسه و آمريكا را تخريب كرد ما نمي خواستيم شرايطي فراهم شود كه ما را به يك سال پيش بازگرداند. اما از سوي آمريكا شاهد حقه هاي كثيفي هستيم كه فرانسه را در رديف كشورهاي فاسد قرار مي دهد.

وي همچنين اعلام كرد كه فرانسه به طور رسمي اعتراض شديدي به اين موضوع خواهد كرد.

يك ديپلمات اروپايي تصريح كرد اين گزارش چنان تاثير نامناسبي بر روابط آمريكا و فرانسه داشته است كه بسياري از تحليل گران معتقدند اختلاف نظر اروپا و آمريكا بر سر پرونده هسته اي ايران از همين موضوع ناشي مي شود و فرانسه قصد دارد تا جايي كه امكان دارد با آمريكا در اين زمينه مخالفت ورزد. برخي نيز اعلام كرده اند كه در كنفرانس بين المللي عراق كه ماه آينده برگزار مي شود نيز چنين موضع گيري از سوي فرانسه اتخاذ خواهد شد.

گفتني است طبق گزارش دالفر، صدام از برخي دولتها به ويژه فرانسه و روسيه و چين حمايت هايي دريافت كرده كه در عوض به آنها حواله هايي داده است كه مي توانسته اند با در دست داشتن حواله ها نفت عراق را به فروش برسانند.