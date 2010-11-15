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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۰۲

360 پروژه راه روستایی در مازندران اجرا می شود

360 پروژه راه روستایی در مازندران اجرا می شود

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل راه و ترابری مازندران از آغاز عملیات اجرایی بیش از ۳۶۰ پروژه راه روستایی با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد ریال در سال جاری توسط این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اداره کل راه و ترابری  مازندران توانست همگام با نگاه مسئولان نسبت به بهسازی و آسفالت راه های روستایی اقداماتی را انجام دهد و مصمم است با تأمین اعتبارات لازم در امر بهسازی و آسفالت محورهای روستایی استان گامهای مؤثری برای  روستاها انجام دهد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به برنامه ریزی به عمل آمده در سال ۸۹ بیش از ۳۶۳ پروژه راه روستایی در قالب عملیات اجرایی احداث، زیرسازی و آسفالت و ساخت انواع ابنیه های موجود در سطح راه را با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد ریال در دستور کار خود دارد.

اسد در ادامه افزود: شهرستان ساری با تعداد ۵۰ پروژه راه روستایی در میان شهرستان های دیگر استان، بیشترین سهم را در پروژه های راه های روستایی استان دارا است.

سرپرست اداره کل راه و ترابری مازندران در خصوص طول محورهای روستایی در سطح استان عنوان کرد: با توجه به آخرین آمار و اطلاعات جمع آوری شده از سوی کارشناسان این اداره کل طول محورهای روستایی استان بیش از هفت هزار و 700 کیلومتر است.
کد مطلب 1192432

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