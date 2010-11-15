360 پروژه راه روستایی در مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اداره کل راه و ترابری مازندران توانست همگام با نگاه مسئولان نسبت به بهسازی و آسفالت راه های روستایی اقداماتی را انجام دهد و مصمم است با تأمین اعتبارات لازم در امر بهسازی و آسفالت محورهای روستایی استان گامهای مؤثری برای روستاها انجام دهد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به برنامه ریزی به عمل آمده در سال ۸۹ بیش از ۳۶۳ پروژه راه روستایی در قالب عملیات اجرایی احداث، زیرسازی و آسفالت و ساخت انواع ابنیه های موجود در سطح راه را با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد ریال در دستور کار خود دارد.

اسد در ادامه افزود: شهرستان ساری با تعداد ۵۰ پروژه راه روستایی در میان شهرستان های دیگر استان، بیشترین سهم را در پروژه های راه های روستایی استان دارا است.

سرپرست اداره کل راه و ترابری مازندران در خصوص طول محورهای روستایی در سطح استان عنوان کرد: با توجه به آخرین آمار و اطلاعات جمع آوری شده از سوی کارشناسان این اداره کل طول محورهای روستایی استان بیش از هفت هزار و 700 کیلومتر است.