به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا اعوانی دبیر عملی همایش روز جهانی فلسفه درباره برگزاری این همایش گفت: روز جهانی فلسفه از سال 2002 گرامی داشته می‌شود و ما همه ساله در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برنامه‌ای را در این باره برگزار کرده‌ایم. سال پیش هم همایشی بزرگ با موضوع "فلسفه اسلامی و چالش های جهان امروز " در تهران و همدان برگزار شد که در آن در حدود 130 مقاله از جمله 38 مقاله از اساتید خارجی ارایه شد.

وی افزود: موضوع همایش امسال "فلسفه؛ نظر و عمل" با توجه به چالش‌های جهان امروز است که در 14 محور برگزار خواهد شد. موضوع این همایش با مشورت اساتید و روسای گروه‌های فلسفه ایران تعیین شده است که در نهایت در روزهای 30 آبان و اول و دوم آذرماه در 7 نشست همزمان در کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای فلسفه در ایران گفت: در این نمایشگاه کتابهایی در زمینه فلسفه و علوم وابسته عرضه خواهد شد.

دکتر اعوانی با تاکید بر این که موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران هر سال برنامه‌هایی را به مناسبت روز جهانی فلسفه برگزار کرده است، خاطرنشان کرد: ما در مذاکراتی که پیش از این در سال 2008 با معاون عولم انسانی و اجتماعی وقت یونسکو، آقای پیر سانه که شخصیتی والا و دانشمند بود، داشتیم درباره برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران صحت کردیم و با آنها مکاتباتی داشتیم. در نهایت یونسکو در نامه‌ای در ژوئن 2008 رسماً موافقت خود را اعلام کرد و پس از آن ما موضوع اصلی همایش یعنی "فلسفه، نظر و عمل" و 14 محور اصلی آن را اعلام کردیم.

دبیر عملی همایش روز جهانی فلسفه در پایان با اشاره به اینکه انصراف یونسکو از همکاری در برگزاری این همایش تاثیری در روند کار نداشته است گفت: تقریباً‌ همه میهمانان خارجی ما در همایش حضور خواهند داشت و تاکنون همکاری خوبی از طرف اساتید و صاحب نظران در برگزاری این همایش صورت گفته است و انشاءالله این همایش، همایش خوب و به یاد ماندنی خواهد شد.