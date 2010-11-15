نمایشگاه علوم باغبانی در دانشگاه تبریز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در این نمایشگاه 10 غرفه تحت عناوین گیاهان دارویی، گیاهان زینتی، کتاب و سایرحوزه های بخش کشاورزی برای بازدید علاقمندان دایر شده است.

آشنایی هر چه بیشتر اساتید و دانشجویان با دانش کشاورزی، نشان دادن اهمیت علوم باغبانی در زندگی افراد و ارائه آخرین یافتههای این علم از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه عنوان شده است.

نمایشگاه یادشده، نخستین نمایشگاه تخصصی است که از سوی انجمن علمی دانشجویی علوم باغبانی دانشگده کشاورزی تبریز و مدیریت امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه این دانشگاه برپا می شود.

نمایشگاه علوم باغبانی از ساعت 9 صبح تا 17 بعداز ظهر و به مدت یک هفته برای بازدید علاقمندان دایر است.

هم اکنون 39 انجمن علمی دانشجویی در رشته های مختلف در دانشگاه تبریز فعالیت می کنند.