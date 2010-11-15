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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۲۰

127 طرح در شهرستان ایجرود اجرا می شود

127 طرح در شهرستان ایجرود اجرا می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ایجرود گفت: امسال برای اجرای 127 طرح مختلف در این شهرستان بالغ بر 40 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، باقر اکبرپور ظهر دوشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان افزود: طرح پایاب سد سفید کمر، طرح هادی روستاهای گلابر و اغلبیک، مرکز TC و پل ارتباطی روستای ینگی کند جامع السرا از جمله مهمترین این طرح ها است.

همچنین مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استانداری زنجان گفت: 90 درصد اعتبارات عمرانی کشور از محل درآمد نفت است.

مجید عسگری افزود: رویکرد جدید معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان اجرای کیفی طرحهاست.

وی یادآور شد: عتبارات عمرانی شهرستان ایجرود در دولت نهم و دهم نسبت به دولتهای قبل 2.3 برابر شده است.

کد مطلب 1192436

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