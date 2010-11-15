127 طرح در شهرستان ایجرود اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، باقر اکبرپور ظهر دوشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان افزود: طرح پایاب سد سفید کمر، طرح هادی روستاهای گلابر و اغلبیک، مرکز TC و پل ارتباطی روستای ینگی کند جامع السرا از جمله مهمترین این طرح ها است.

همچنین مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استانداری زنجان گفت: 90 درصد اعتبارات عمرانی کشور از محل درآمد نفت است.

مجید عسگری افزود: رویکرد جدید معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان اجرای کیفی طرحهاست.

وی یادآور شد: عتبارات عمرانی شهرستان ایجرود در دولت نهم و دهم نسبت به دولتهای قبل 2.3 برابر شده است.