28 هزار متر از شبکه آب لرستان اصلاح شد

مهدی اکبریان در این رابطه در گفتگو با برنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در شش ماه نخست سالجاری 28 هزار و 898 متر از شبکه آب استان توسط این شرکت اصلاح شد که بیش از 11 هزار متر از این میزان در شبکه های آب مرکز استان صورت گرفته است.

وی به میزان توسعه شبکه آب استان اشاره کرد و یادآور شد: همچنین در این مدت زمان 12 هزار و 428 متر شبکه آب استان توسعه پیدا کرده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت آزمایشگاههای آب استان، خاطرنشان کرد: آزمایشگاه مرکزی آب استان لرستان موفق به دریافت گواهینامه معتبر در بخش شیمیایی شده است.

اکبریان با بیان اینکه این گواهینامه بین المللی یک سیستم مدیریت کیفیت است، یادآور شد: آزمایش هایی که برروی آب در آزمایشگاههای استان انجام می گیرد شامل آزمایش های میکروبی، شیمیایی و فلزات سنگین است.

وی با بیان اینکه سیستم آزمایش میکروبی در تمام شهرهای استان فعال می باشد، خاطر نشان کرد: هر دو روز یک بار برروی آب شرب تمام شهرهای استان آزمایش میکروبی انجام می شود.