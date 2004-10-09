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۱۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۳:۴۳

كنفرانس ملي كسب و كار الكترونيك يكشنبه آغاز به كار مي كند

كنفرانس ملي كسب و كار الكترونيك روز يكشنبه 19 مهر ماه با پيام معاون اول رييس جمهور و سخنراني وزير بازرگاني در دانشگاه علم و صنعت ايران آغاز به كار مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر  مهندس سيد عليرضا شجاعي قائم مقام دبير كنفرانس با اعلام اين مطلب گفت: از 18 مهر ماه نمايشگاه اين كنفرانس برپا شده و بازديد از آن براي عموم آزاد است.
وي با اشاره به اهميت اين كنفرانس  اين موضوع تاثير مستقيم بر اشتغال به ويژه اشتغال جوانان تحصيلكرده دارد به همين جهت مورد توجه مسئولين واقع شده است.
شجاعي زير ساخت هاي لازم براي كسب و كار الكترونيك در ايران را ناكافي دانست و اظهارداشت: به دليل نبود بسترهاي مورد نياز ، سازمان ها ، صنايع و عموم جامعه چندان رغبتي به روي آوردن به  كسب و كار الكترونيك ندارند . ما سعي داريم در اين كنفرانس هم به بعد فرهنگ سازي و هم به بعد تشويق به سرمايه گذاري در اين حوزه اقدام نماييم .

وي در پايان اعلام كرد: دومين كنفرانس ملي كسب و كار الكترونيك آبان ماه سال آينده در سطحي وسيع تر و با نو آوري هاي جديدي برگزارمي شود.

گفتني است، كنفرانس ملي كسب و كار الكترونيك 83 طي روزهاي 19 و 20 مهر ماه جاري به همت دانشكده صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران موسسه مطالعات نوآوري و فناروي ايران در دانشگاه علم و صنعت  برگزار مي شود.

کد مطلب 119244

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