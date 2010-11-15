سید حسن فخار در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: به دنبال وقوع چندین مورد سرقت لوازم داخل خودرو در مقابل یک رستوران در اتوبان قزوین، تهران ماموران پلیس آگاهی شهرستان آبیک موضوع را بررسی و به 3 نفر از کارگران رستوران مظنون و آنان را مورد بازجویی قرار دادند و متهمان به شش مورد سرقت از داخل خودروهای کامیون اعتراف کردند.

وی افزود: در پی شکایت تعدادی از شهروندان قزوینی مبنی برسرقت قطعات و لوازم خودروهایشان در سطح شهرماموران کلانتری 13 شهر قزوین با انجام اقدامات فنی دو نفر رادر این خصوص شناسایی و دستگیر کردند که متهمان در بازجویی پلیس به 10 مورد سرقت لوازم خودرو اعتراف کردند.

فخار یادآور شد: در اقدام دیگر ماموران پاسگاه کورانه قزوین با دستگیری یک سارق سابقه دارموفق به کشف هشت مورد سرقت لوازم خودرو شدند و ماموران کلانتری 21 محمود آباد نیز ضمن دستگیری شش نفر موفق به کشف سرقت یک رستوران و یک گاوداری در این شهرستان شدند و یک فرد 27 ساله نیز به اتهام سرقت از یک مغازه دستگیر شد.

به گفته فخار همچنین دستگیری سه کیف قاپ در شهرستان تاکستان از دیگر اقدامات فرماندهی انتظامی استان در طرح دستگیری سارقان در روز گذشته بوده است.

وی افزود: ماموران یکان امداد قزوین در 17 روز گذشته نیز حین کنترل خودروهای عبوری در عوارضی قزوین، تهران به یک دستگاه سواری پژو با سه سرنشین مشکوک شدند که پس از متوقف کردن و بازرسی خودرو موفق به کشف 500 گرم موادمخدر از نوع شیشه شدند که متهمان دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

وی اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت قزوین در بازدید از سه واحد صنفی سیگار فروشی تعداد یک هزار و 730 پاکت سیگار قاچاق را کشف و ضبط کردند.

به گفته فخار ماموران یگان امداد بوئین زهرا نیز در بازرسی از یک دستگاه سواری تعداد 161 ثوب البسه قاچاق کشف و ضبط کردند.