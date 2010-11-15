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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۰۲

همایش تعاونگران گلستان با حضور وزیر تعاون آغاز بکار کرد

همایش تعاونگران گلستان با حضور وزیر تعاون آغاز بکار کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: اولین همایش تعاونگران گلستان با حضور محمد عباسی، وزیر تعاون در سالن همایش های سازمان جهاد کشاورزی استان آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، وزیر تعاون ظهر دوشنبه در راسی هیئتی به گلستان سفر کرد و سخنرانی در همایش تعاونگران استان از جمله برنامه های عباسی است.

شرکت در همایش تعاونگران استان گلستان و افتتاح نمایشگاه عرضه توانمندی ها و تولیدات بخش تعاون با حضور تعاونی های برتر و نمونه استان های گلستان، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گیلان و مازندران از جمله برنامه های سفر وزیر تعاون به گلستان است.

هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه، گسترش فرهنگ استفاده از محصولات تعاونی ها در بین مردم و ایجاد ارتباط بین بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف در این بخش و آشنایی تعاونی ها با فعالیت های صورت گرفته در سایر استان ها اعلام شده است.

برگزاری همایش و دیدار با تعاونگران - بانوان،  تجلیل از کارمندان نمونه و ایثارگران، برگزاری جلسه مشترک اتاق تعاون و بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان، آغاز پذیره نویسی ذوب آهن (تعاونی سهامی عام) از دیگر برنامه هاست.

کلنگ زنی نورد گلستان و نیروگاه، افتتاح تعاونی طبرستان  و حضور در برنامه خبری سیمای مرکزگلستان از برنامه های وزیر  تعاون نیز دیگر برنامه های سفر یک روزه وزیر تعاون به گلستان است.
کد مطلب 1192443

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