همایش تعاونگران گلستان با حضور وزیر تعاون آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، وزیر تعاون ظهر دوشنبه در راسی هیئتی به گلستان سفر کرد و سخنرانی در همایش تعاونگران استان از جمله برنامه های عباسی است.

شرکت در همایش تعاونگران استان گلستان و افتتاح نمایشگاه عرضه توانمندی ها و تولیدات بخش تعاون با حضور تعاونی های برتر و نمونه استان های گلستان، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گیلان و مازندران از جمله برنامه های سفر وزیر تعاون به گلستان است.

هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه، گسترش فرهنگ استفاده از محصولات تعاونی ها در بین مردم و ایجاد ارتباط بین بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف در این بخش و آشنایی تعاونی ها با فعالیت های صورت گرفته در سایر استان ها اعلام شده است.

برگزاری همایش و دیدار با تعاونگران - بانوان، تجلیل از کارمندان نمونه و ایثارگران، برگزاری جلسه مشترک اتاق تعاون و بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان، آغاز پذیره نویسی ذوب آهن (تعاونی سهامی عام) از دیگر برنامه هاست.



کلنگ زنی نورد گلستان و نیروگاه، افتتاح تعاونی طبرستان و حضور در برنامه خبری سیمای مرکزگلستان از برنامه های وزیر تعاون نیز دیگر برنامه های سفر یک روزه وزیر تعاون به گلستان است.