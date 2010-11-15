نمایندگان بجنورد، تبریز، بهشهر و زنجان به مرحله نهایی راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان هفته سوم از دور برگشت و مرحله مقدماتی رقابت‌های کشتی آزاد لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور (جام ولایت) عصر امروز دوشنبه چهار دیدار در شهرهای زنجان، کرج، تبریز و بروجرد برگزار شد که طی آن نمایندگان زنجان، البرز، تبریز و همدان مقابل رقبای خود به پیروزی رسیدند.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات لیگ دسته اول کشتی آزاد به شرح زیر است:

گروه اول:

* آبفای زنجان 4 - منتخب کشتی بهشهر 3

* مقاومت شهرداری البرز 7 - تربیت بدنی کردستان صفر

گروه دوم:

* عرشیا داروی تبریز 4 - امیدبخش شهرداری بجنورد 3

* کشت و صنعت زمان کار بروجرد 3 - فوارگستر همدان 4

در پایان هفته سوم از دور برگشت رقابت‌های کشتی آزاد لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و مرحله مقدماتی این مسابقات تیم‌های آبفای زنجان و منتخب کشتی بهشهر به ترتیب به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه اول و شهرداری بجنورد و عرشیا داروی تبریز به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه دوم به مرحله نهایی راه یافتند.

دیدارهای مرحله نهایی مسابقات کشتی آزاد لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور بصورت ضربدری روز اول آذرماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می‌شود.